Γλώσσα: Ξαναθυμόμαστε τις αποτελεσματικές και τις συμπερασματικές προτάσεις από το συντακτικό του σπιράλ τετραδίου μας. Συμπληρώνουμε τα κενά στην εργασία 8 (σελίδα 52 - Β.Μ.) και κάνουμε τις εργασίες 10 και 14, στις σελίδες 39 και 42, αντίστοιχα, του Τ.Ε. (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση).Μαθηματικά: Με τη συμβολή των αντίστοιχων αναρτήσεων (εδώ κι εδώ), λύνουμε την άσκηση Γ΄ της μπροστινής όψης της φωτοτυπίας που ξεκινήσαμε στην τάξη και ολόκληρη την πίσω όψη της.Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι Δάσκαλοι του Γένους" (συμβουλευόμενοι και τη σχετιζόμενη ανάρτηση) και μετά συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 11 και 19, στις σελίδες 14 και 17, αντίστοιχα, του Τ.Ε..

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