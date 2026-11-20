Η περιοχή των Λιμνών (Lake District) στη βορειοδυτική Αγγλία, αναγνωρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, φημίζεται για το φυσικό τοπίο της. Ο συνδυασμός από απόκρημνες βουνοκορφές, καταπράσινες κοιλάδες και κρυστάλλινα νερά προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, έτσι πολλά από τα παλιά σπίτια της περιοχής έχουν μετατραπεί σε πολυτελή καταλύματα (*)







Στο συγκεκριμένο κτίσμα, βικτοριανής αρχιτεκτονικής, με τους εντυπωσιακούς κήπους και εξωτερικούς χώρους, η εσωτερική διαμόρφωση έχει γαλλική ...ταυτότητα. Vintage αισθητική, παλαιωμένα έπιπλα με περίτεχνες σκαλιστές λεπτομέρειες, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, βελούδινα υφάσματα και η απόλυτη διχρωμία λευκού-μπεζ με φυσικές αποχρώσεις ξύλου δημιουργούν σε όλους τους χώρους μια διακριτικά αριστοκρατική αλλά ιδιαίτερα κομψή ατμόσφαιρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣuniquehomestays.com

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