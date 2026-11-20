από τη στέγη ...στο ποτιστήρι

Το νερό που συγκεντρώνεται στη στέγη του σπιτιού κατά τη διάρκεια της βροχής μπορεί, αντί να καταλήγει απευθείας στην απορροή, να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί στον κήπο. Η συλλογή βρόχινου νερού είναι εφικτή ακόμη και με μια απλή, οικονομική εγκατάσταση, αρκεί να υπάρχει κατάλληλος χώρος και φυσικά λόγος αξιοποίησης του νερού.

Συλλογή - χρήσεις

Ο πιο απλός τρόπος είναι να τοποθετήσουμε ένα βαρέλι ή μια ειδική πλαστική δεξαμενή νερού κοντά στην υδρορροή της στέγης. Με έναν κατάλληλο εκτροπέα, μέρος του νερού οδηγείται στο δοχείο, ενώ το υπόλοιπο συνεχίζει προς την κανονική απορροή.

Βασικά στοιχεία της εγκατάστασης είναι ο εκτροπέας της υδρορροής (αν αυτή δεν καταλήγει απευθείας στο δοχείο), ένα φίλτρο για τη συγκράτηση φύλλων και άλλων υλικών (ακόμη και ένα κομμάτι λεπτής σίτας) και η πρόβλεψη για ασφαλή απομάκρυνση του νερού όταν το δοχείο γεμίσει.

Για μεγαλύτερους κήπους υπάρχουν δεξαμενές πολλών εκατοντάδων ή χιλιάδων λίτρων, που μπορούν να συνδεθούν με κανονικό σύστημα άρδευσης. Τέτοιες εγκαταστάσεις απαιτούν πιο προσεκτικό σχεδιασμό και, ανάλογα με το σύστημα ποτίσματος, ενδέχεται να χρειάζονται αντλία για την εξασφάλιση επαρκούς πίεσης.

Η βασικότερη χρήση του συλλεγόμενου νερού είναι το πότισμα φυτών όμως μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες εξωτερικές εργασίες καθαρισμού. Το νερό που συλλέγεται ασφαλώς και δεν είναι πόσιμο ή κατάλληλο για οικιακή χρήση.



Σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, το απόθεμα αυτό μπορεί να αποτελέσει και μια πρόσθετη πολύτιμη πηγή νερού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι κλειστή, για την αποφυγή συγκέντρωσης κουνουπιών, και τοποθετημένη σε κατάλληλη βάση στήριξης ανάλογα με την χωρητικότητά της. Επίσης είναι προτιμότερο να είναι αδιαφανής και να τοποθετείται σε σκιερό σημείο και όσο το δυνατόν κοντά στα φυτά που πρόκειται να ποτίζουμε. Έτσι περιορίζεται η θέρμανση του νερού και διευκολύνεται η χρήση.

Πόσο νερό μπορούμε να συγκεντρώσουμε;

Η διαθέσιμη ποσότητα εξαρτάται κυρίως από την επιφάνεια της στέγης που τροφοδοτεί την υδρορροή. Κάθε χιλιοστό βροχής που πέφτει σε ένα τετραγωνικό μέτρο αντιστοιχεί θεωρητικά σε ένα λίτρο νερού. Έτσι, μια βροχόπτωση 10 χιλιοστών σε επιφάνεια στέγης 50 τ.μ. δίνει: 50 × 10 = 500 λίτρα νερού

Η ποσότητα που πραγματικά συγκεντρώνουμε είναι μικρότερη, λόγω απωλειών, και φυσικά εξαρτάται από τη χωρητικότητα της δεξαμενής. Για παράδειγμα ένα γεμάτο δοχείο 200 λίτρων αντιστοιχεί σε 20 ποτιστήρια των 10 λίτρων, ποσότητα που μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετά ποτίσματα σε γλάστρες και παρτέρια, ενός μικρού κήπου.

Η οικονομική εξοικονόμηση από μια μικρή εγκατάσταση δεν είναι σημαντική. Όμως μεγαλύτερες φορητές ή και χτιστές δεξαμενές, με σκοπό το μόνιμο πότισμα μεγάλων εκτάσεων, έχουν αντίστοιχα και μεγάλο οικονομικό όφελος, με δεδομένο ότι το νερό αποθηκεύεται όλες τις εποχές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους αυξημένων αναγκών σε πότισμα, που δεν υπάρχουν συχνές βροχοπτώσεις.





Περιβαλλοντικά πάντως, η χρησιμοποίηση ακόμη και μερικών εκατοντάδων λίτρων βρόχινου νερού ετησίως με μια απλή και οικονομική εγκατάσταση και αν αυτό μπορούσε να εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό κήπων μιας περιοχής, το όφελος δεν είναι καθόλου αμελητέο ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την διαθέσιμη ποσότητα τρεχούμενου, πόσιμου νερού.

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