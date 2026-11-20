Γενικά χαρακτηριστικά

Nigella damascena η βοτανολογική της ονομασία και πρόκειται για ετήσια πόα, με καταγωγή από τη Μεσόγειο, που αυτοφύεται και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη Nigella sativa, το διαφορετικό είδος από το οποίο προέρχονται οι εδώδιμοι σπόροι που είναι γνωστοί ως μαύρο κύμινο.

Αναπτύσσει όρθιους, διακλαδισμένους βλαστούς και φτάνει συνήθως σε ύψος 30–50 εκατοστών.

Το φύλλωμά της αποτελείται από πολύ λεπτά, βαθιά διαιρεμένα φύλλα, ενώ τα χαρακτηριστικά άνθη της περιβάλλονται από ένα σύνολο νηματοειδών φυλλαρίων, που τους δίνει ιδιαίτερα λεπτεπίλεπτη εμφάνιση. Συνήθως είναι γαλάζια ή μπλε, ενώ υπάρχουν και ποικιλίες με λευκά, ροζ, μοβ ή κόκκινα λουλούδια.

Μετά την ανθοφορία σχηματίζονται διογκωμένες κάψες σπόρων, με ιδιαίτερο σχήμα, που διατηρούν τη διακοσμητική αξία του φυτού ακόμη και όταν ξεραθούν και χρησιμοποιούνται συχνά σε συνθέσεις αποξηραμένων λουλουδιών. Και τα φρέσκα λουλούδια είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά τοποθετημένα στο βάζο, που διατηρούνται για 5-7 ημέρες.

Η Νιγκέλα είναι κατάλληλη για ομαδικές φυτεύσεις σε Μεσογειακούς κήπους, παρτέρια, μπορντούρες και ελεύθερα σημεία κήπων φυσικής όψης, όπου μπορεί να συνδυαστεί με αγρωστώδη και γενικά φυτά κατάλληλα για κήπους πιο ελεύθερης διάταξης. Ευδοκιμεί το ίδιο καλά σε δοχεία φύτευσης.

Φροντίδα Θέση

Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες θέσεις, όπου αναπτύσσεται γρηγορότερα και παρουσιάζει αυξημένη ανθοφορία, σε σχέση με την τοποθέτησή της σε συνθήκες ημισκιάς.

Χώμα

Προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδάφους, ακόμη και σχετικά φτωχά, αρκεί να διαθέτουν καλή αποστράγγιση.

Πότισμα

Μετά τη σπορά, το χώμα πρέπει να διατηρείται ελαφρά υγρό μέχρι να αναπτυχθούν τα νεαρά φυτά. Στη συνέχεια χρειάζεται μέτριο πότισμα, και μόνο όταν στεγνώνει η επιφανειακή στρώση του χώματος.



Φυτά σε γλάστρες χρειάζονται συχνότερο πότισμα, ειδικά την περίοδο ανθοφορίας.

Κλάδεμα

Δεν χρειάζεται συστηματικό κλάδεμα. Η αφαίρεση των μαραμένων λουλουδιών βοηθά στην εντονότερη ανθοφορία.

Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση και σε ένα μέτριας ποιότητας χώμα κήπου δεν χρειάζεται πρόσθετη ενίσχυση. Για φυτά σε γλάστρες χρησιμοποιείστε ένα απλό φυτόχωμα.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Η Νιγκέλα ανθίζει την άνοιξη και έως τα μέσα του καλοκαιριού.

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους, που σπέρνονται απευθείας στο σημείο όπου θέλουμε να αναπτυχθούν τα φυτά, καθώς δεν ανέχεται καλά τη μεταφύτευση.



Σε περιοχές με ήπιους χειμώνες η σπορά μπορεί να γίνει το φθινόπωρο, ενώ σε ψυχρότερες περιοχές στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης.



Η ανάμειξη σπόρων από ποικιλίες διαφορετικής απόχρωσης δημιουργούν πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα τόσο σε παρτέρια, όσο και σε μεγάλα δοχεία φύτευσης.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι η εύκολη αυτοσπορά. Αν αφήσουμε τις κάψες σπόρων να ωριμάσουν και να απελευθερώσουν τους σπόρους τους, χωρίς να τις αφαιρέσουμε όταν τα λουλούδια μαραθούν, την επόμενη χρονιά θα εμφανιστούν νέα φυτά γύρω από την αρχική θέση. Έτσι η Νιγκέλα μπορεί να διατηρείται σε ένα παρτέρι για χρόνια, χωρίς να χρειάζεται νέα σπορά κάθε φορά.

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