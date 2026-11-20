Σε σπίτια τόσο μικρών διαστάσεων, διαμορφωμένα συνήθως σε έναν ενιαίο χώρο, το βασικό πρόβλημα είναι η σημαντική έλλειψη αποθηκευτικών χώρων όπως και οι μικρές διαστάσεις κουζίνας και μπάνιου.



Το συγκριμένο διαμέρισμα 47τμ, αντίθετα, διαθέτει ξεχωριστό χώρο ύπνου, μια ιδιαίτερα άνετη κουζίνα και εξίσου λειτουργικότατο μπάνιο, ενώ σε κάθε διαθέσιμο σημείο έχουν δημιουργηθεί κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι.

soulouposeto

Διακοσμητικά, τα λιγοστά αλλά επιλεγμένα αντικείμενα, η καθολική διχρωμία λευκού-μπεζ και αποχρώσεων φυσικού ξύλου με εξαίρεση τον έντονο τοίχο στο υπνοδωμάτιο, ο εντελώς απλός σχεδιασμός σε ντουλάπες και ντουλάπια κουζίνας, οι υφές των υφασμάτινων στοιχείων όπως τα λιτού σχεδιασμού φωτιστικά, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην γενική εικόνα του σπιτιού και στην αίσθηση που δημιουργεί ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος από τις πραγματικές του διαστάσεις, χωρίς κανένα υπερφορτωμένο ή άβολο σημείο.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest/soulouposeto