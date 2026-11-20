γιορτινοί στολισμοί με δόσεις ...νοσταλγίαςΤα Χριστούγεννα είναι, για τους περισσότερους, μια εποχή συνδεδεμένη με παιδικές αναμνήσεις και μια γενικά νοσταλγική ατμόσφαιρα που μπορεί να μεταφερθεί και στον γιορτινό στολισμό του σπιτιού.





Η πλήρης αναβίωσης της εικόνας του στολισμού των σπιτιών τις δεκαετίες ΄60, ΄70 ή ΄80 δεν είναι ασφαλώς η πιο καλαίσθητη και ταιριαστή επιλογή για ένα σύγχρονο σπίτι. Όμως, σε χώρους που δεν είναι διαμορφωμένοι σε ιδιαίτερα μοντέρνο ύφος τα vintage και retro στοιχεία, αν χρησιμοποιηθούν χωρίς υπερβολή, μπορούν με φυσικότητα να αποτελέσουν μέρος του χριστουγεννιάτικου στολισμού.





Πολύχρωμα και όχι led φωτάκια, κατασκευές από κάρτες, κλασικά - αντικέ διακοσμητικά, παλιές κεραμικές ή υφασμάτινες φιγούρες και κυρίως οι παλιές γυάλινες μπάλες είναι αντικείμενα που μπορούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να αξιοποιηθούν και σήμερα στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού, χωρίς να μοιάζουν αταίριαστα ή εντελώς ξένα με την εποχή.

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