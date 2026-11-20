Μια πολύ απλή αλλά με πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα γιρλάντα, για χριστουγεννιάτικο στολισμό εξωτερικών ή και εσωτερικών χώρων.

Θα χρειαστείτε

Διάφανες συσκευασίες τροφίμων μιας χρήσης σε παραλληλόγραμμο σχήμα, φωτάκια LED με λευκό καλώδιο, κόλλες συσκευασίας σελοφάν σε διάφορα χρώματα, ψαλίδι και σπάγγο ή εύκαμπτα συρματάκια δεσίματος.

1 Ανοίγουμε από από μία τρύπα στα πλαϊνά μέρη μιας πλαστικής συσκευασίας, από την οποία να χωρά να περάσει το καλώδιο με τα led, τοποθετούμε μερικά φωτάκια στο εσωτερικό και περνάμε από την τρύπα το υπόλοιπο καλώδιο.Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο δημιουργώντας μια γιρλάντα με led που ανά σημεία θα παρεμβάλλονται τα πλαστικά κουτιά. Μόνη διαφορά ότι, εκτός από τα δύο ακριανά, στα υπόλοιπα κομμάτια θα χρειαστεί να ανοιχθούν τρύπες και στα δύο πλαϊνά μέρη, για να περνά το καλώδιο.2 Τυλίγουμε με διαφορετικό χρώμα σελοφάν κάθε πλαστική συσκευασία και δένουμε τις άκρες ώστε να αποκτήσει σχήμα ...καραμέλας!Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα αλλά πιο εντυπωσιακή είναι σε συνδυασμό με πράσινη γιρλάντα, απομίμησης έλατου.Σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημεία προστατευμένα από τη βροχή και τον έντονο αέρα, ενώ σε χώρους όπως πχ παιδικά - νεανικά δωμάτια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πολύ ιδιαίτερο διακοσμητικό φωτιστικό και όχι μόνο για την περίοδο τω γιορτών.Tip:- Επιλέξτε τα κατάλληλα LED ανάλογα με το αν θα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή στο εσωτερικό του σπιτιού.- Μπορεί να προστεθεί και κορδέλα στα σημεία δεσίματος- Με οδοντωτό ψαλιδάκι το σελοφάν στις άκρες κάθε «καραμέλας» μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο διακοσμητική εμφάνιση, ενώ και με κοινό ψαλίδι μπορείτε να το κόψετε σε κυματιστό σχηματισμό.Επιμέλεια, κείμενο & φωτογραφίες: soulouposeto.grΑρχική ιδέα: instagram/jeffandlaurenshow