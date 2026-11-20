Αν και δεν ανήκει στα πιο δημοφιλή φυτά στη χώρα μας, η Δισέντρα είναι ένα από τα καλλωπιστικά με ιδιαίτερης ομορφιάς λουλούδια.

Γενικά χαρακτηριστικά

Lamprocapnos spectabilis η βοτανολογική ονομασία της, γνωστή και ως Dicentra spectabilis, και πρόκειται για πολυετή και φυλλοβόλο πόα με καταγωγή από την ανατολική Ασία. Συχνά, λόγω της μορφολογίας των λουλουδιών, αναφέρεται και ως «ματωμένη καρδιά».

Αναπτύσσει πολλαπλούς σαρκώδεις βλαστούς, που φτάνουν σε ύψος 60–90 εκατοστών από τη βάση του φυτού.

Το φύλλωμα αποτελείται από σύνθετα, βαθιά διαιρεμένα φύλλα, ανοιχτοπράσινης απόχρωσης, ενώ τα άνθη της έχουν χαρακτηριστικό σχήμα καρδιάς και εμφανίζονται κατά μήκος των τοξωτών ανθοφόρων βλαστών. Συνήθως είναι δίχρωμα σε ροζ και λευκό, ενώ υπάρχουν και ποικιλίες με μόνο λευκό ή πιο βαθύ κόκκινο χρώμα.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε ημισκιερά παρτέρια, ακόμη και κάτω από δέντρα και γενικά σε δύσκολα σημεία στα οποία καλλωπιστικά που έχουν ανάγκη από ήλιο και φως δεν ευδοκιμούν. Συνδυάζεται πολύ όμορφα με Φτέρες, Χόστα και άλλα σκιόφυτα ενώ εξίσου ικανοποιητικά αναπτύσσεται και σε δοχεία φύτευσης.

Όλα τα μέρη του φυτού είναι τοξικά σε περίπτωση κατάποσης, ενώ και η επαφή με το φύλλωμα μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό.

Φροντίδα Θέση

Χρειάζεται ημισκιερές, προστατευμένες θέσεις, με μόνο ήπιο πρωινό ήλιο, καθώς είναι ευαίσθητη στην έντονη ηλιοφάνεια και τη ζέστη. Αντίθετα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Χώμα

Χρησιμοποιείστε για την Δισέντρα ένα πλήρως εμπλουτισμένο φυτόχωμα με καλή αποστράγγιση.

Πότισμα

Κατά την περίοδο της ανάπτυξης και της ανθοφορίας χρειάζεται τακτικό πότισμα, ώστε το χώμα να διατηρείται ελαφρά υγρό, χωρίς όμως να συγκρατεί υπερβολικό νερό. Ενδεικτικά, την άνοιξη και έως την ολοκλήρωση της ανθοφορίας, ανάλογα και με τη θέση που βρίσκεται αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν, χρειάζεται πότισμα κάθε 2-3 ημέρες.



Η κάλυψη του χώματος με χαλίκι, φλοιό δέντρου ή άλλο φυσικό υπόστρωμα βοηθά στη συγκράτηση της υγρασίας.

Κλάδεμα

Δεν χρειάζεται κλάδεμα. Αφαιρούμε μόνο ξερούς ανθοφόρους βλαστούς και, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της βλάστησης, στο τέλος του καλοκαιριού, το ξεραμένο φύλλωμα στο σύνολό του.

Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση. Σε φυτά σε γλάστρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα ισορροπημένου λιπάσματος, μια φορά τον μήνα, στη διάρκεια της άνοιξης.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Ανθίζει την άνοιξη, ενώ σε περιοχές χωρίς έντονη ζέστη η ανθοφορία μπορεί να παραταθεί και έως τον Ιούνιο.

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται κυρίως με διαίρεση των ριζωμάτων ανεπτυγμένων φυτών, στις αρχές της άνοιξης ή μετά την ξήρανση του φυλλώματος.

Έτοιμα φυτά δύσκολα μπορεί κανείς να προμηθευτεί από φυτώρια στη χώρα μας, όμως αντίθετα πολλά διαθέτουν ριζώματα Δισέντρας που την άνοιξη μπορούν να φυτευθούν απευθείας στο έδαφος ή σε γλάστρα.

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