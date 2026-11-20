





Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.







Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.







Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.







Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.







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Πηγή: tvnea.com