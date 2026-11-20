











Ο Στέφανος Τραχανάς, καθηγητής κβαντικής φυσικής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας και ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών εκδόσεων της Κρήτης, θα είναι καλεσμένος την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 22.00, στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».



Συζητά με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το νέο του βιβλίο «Η εκδίκηση του πυριτίου, μια σύντομη ιστορία της νοημοσύνης» από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Πρόκειται για μια ιστορία της επανάστασης της Τεχνητής νοημοσύνης, της σχέσης της με την βιολογική νοημοσύνη, των διλημμάτων που φέρνει στο βιολογικό ανθρώπινο είδος και στον πολιτισμό μας.

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