2026-11-20 08:49:06

Το «Σόι σου» έκανε δική του την κορυφή της prime time, με τις δύο εκδοχές του να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό. Το «Σόι σου» VII σημείωσε 22,8%, ενώ το «Σόι σου» (Ε) ακολούθησε με 20,6%.



Στην τρίτη θέση βρέθηκε η «Μία Γυναίκα» με 18,0%, ενώ το «First Dates» κατέγραψε 13,8%. Το «Ντέρτι» σημείωσε 10,4% και ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» 8,9%.



Ακολούθησαν το «Κάμπινγκ» με 8,2%, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 7,7%, το «Νησί» (Ε) με 7,1%, οι «Μπλε Ώρες» με 6,9%, το «Κρίνο και Αγκάθι» με 5,9% και ο «Πύργος του Ντάουντον» – Δ΄ κύκλος με 1,2%.



Πηγή: tvnea.com



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