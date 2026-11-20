Μετά την περσινή μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να διοργανώσει ξανά τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε παιδιά και οργανισμούς που έχουν ανάγκη.Ο περσινός τηλεμαραθώνιος, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, είχε συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 3.330.000 ευρώ, το οποίο διατέθηκε για την ενίσχυση πέντε σημαντικών φορέων: του Δεσμού, του ΕΛΙΖΑ, των Παιδικών Χωριών SOS, της Φλόγας και του Make-A-Wish Ελλάδος. Κεντρικός παρουσιαστής στη βραδινή ζώνη ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα του σταθμού είχε προσαρμοστεί στις ανάγκες της μεγάλης φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας.Η επιτυχία της διοργάνωσης φαίνεται πως έπεισε τα στελέχη του ΑΝΤ1 να επαναλάβουν την προσπάθεια και φέτος. Έτσι έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή νέου τηλεμαραθωνίου μέσα στον Δεκέμβριο.Οι ημερομηνίες, ωστόσο, δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την προετοιμασία του εγχειρήματος να ξεκινά άμεσα.Αλλαγές αναμένονται και στους οργανισμούς που θα ενισχυθούν φέτος, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φορείς θα είναι διαφορετικοί από εκείνους της προηγούμενης χρονιάς, με βασικό στόχο και πάλι την υποστήριξη παιδιών.Στο τιμόνι της διοργάνωσης αναμένεται να βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει στο πλευρό του μια γυναίκα συμπαρουσιάστρια, με τη Φαίη Σκορδά να εμφανίζεται ως το επικρατέστερo όνoμα.Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες, καθώς ο ΑΝΤ1 θέλει να οργανώσει μια ακόμη μεγάλη τηλεοπτική βραδιά προσφοράς, με στόχο να επαναλάβει την περσινή επιτυχία.Πηγή: tvnea.com