Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής και το αν δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και ομαδοποίησης μαθητών.

Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της Ηθικής ο οποίος δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και ομαδοποίησης μαθητών με βάση επιλογή που συνδέεται με τη θρησκευτική τους συνείδηση, ήταν το θέμα Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης και Παύλος Γερουλάνος, οι οποίοι επεσήμαναν ότι η Πολιτεία έχει την αρμοδιότητα να οργανώσει τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής, αλλά η οργανωτική αυτή επιλογή δεν μπορεί να οδηγεί σε άνιση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό αντικείμενο, ούτε να καθιστά τη θρησκευτική επιλογή του μαθητή παράγοντα διαμόρφωσης της μόνιμης σύνθεσης της σχολικής τάξης

. Απαιτείται επανεξέταση του μοντέλου εφαρμογής Συνεπώς, ανέφεραν οι Βουλευτές, απαιτείται επανεξέταση του μοντέλου εφαρμογής, ώστε το μάθημα της Ηθικής να παρέχεται με ενιαίο και ισότιμο τρόπο και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες κατηγοριοποίησης, απομόνωσης ή έμμεσης αποκάλυψης ευαίσθητων επιλογών των μαθητών και ρωτούσαν το ΥΠΑΙΘΑ μεταξύ άλλων, με βάση ποια στοιχεία και ποια εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κρίθηκε πρόσφορο και αναγκαίο η συγκέντρωση τουλάχιστον δέκα απαλλασσόμενων μαθητών ανά τάξη. Τι απάντησε το ΥΠΑΙΘΑ Το ΥΠΑΙΘΑ απάντησε παραθέτοντας το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής, ενώ επεσήμανε ότι το μάθημα της Ηθικής επιβάλλεται να διδάσκεται τις ίδιες ακριβώς ώρες με αυτό των Θρησκευτικών, οι μαθητέ που θα επιλέξουν το γνωστικό αντικείμενο της Ηθικής θα πρέπει να εντάσσονται σε διακριτό τμήμα και να διδάσκονται το μάθημα σε διακριτή αίθουσα, ενώ η μόνιμη τοποθέτηση των μαθητών/τριών που θα επιλέξουν το μάθημα της Ηθικής σε ένα τμήμα δεν οδηγεί σε σημαντική ανατροπή της σύνθεσης των σχολικών τμημάτων. Αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΑΙΘΑ Αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία 108070/Δ2/13-08-2026 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΜ4Ψ46ΝΚΠΔ-Τ2Η), ωστόσο τα σχετικά με την απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 22 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5130), όπως ισχύει. Παράλληλα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.14641/22-09-2026 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ισχύουν τα εξής: «(…) στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (1749-1750/2019, https://www.adjustice.gr/webcenter/porta/ste/pageste/ epikairotita/apofaseis?contentID=DECISION–TEMPLATE1569569064357&_afrLoop= 52847847622824330) αναφέρεται πως «… οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα [των Θρησκευτικών] με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης, η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος “ελεύθερης ώρας”»· επομένως, βάσει αυτών, είναι απαραίτητο να συγκεντρώνεται «ικανός αριθμός μαθητών» που λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, προκειμένου να δημιουργηθεί τμήμα για το μάθημα της Ηθικής. Παράλληλα, το όριο των δέκα (10) μαθητών/τριών προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα στον ν. 5224/2025 (ΦΕΚ Α΄ 142/05-08-2025, άρθρο 57 (…) (…) τονίζεται ότι οι ρυθμίσεις που επιφέρει η υπ’ αριθ. 108070/Δ2 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5231/18-08 2 -2026) δεν αποσκοπούν στην κατηγοριοποίηση των μαθητών/τριών με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, αλλά συνιστούν τον μόνο πρακτικό τρόπο που μπορεί να καταστήσει δυνατή τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Και αυτό διότι: α) το μάθημα της Ηθικής επιβάλλεται να διδάσκεται τις ίδιες ακριβώς ώρες με αυτό των Θρησκευτικών, αφού αποτελεί εναλλακτικό μάθημα αυτών, β) οι μαθητές/τριες που θα επιλέξουν το γνωστικό αντικείμενο της Ηθικής θα πρέπει να εντάσσονται σε διακριτό τμήμα και να διδάσκονται το μάθημα σε διακριτή αίθουσα, σε σχέση με αυτούς που έχουν Θρησκευτικά, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος στα οποία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής [π.χ. στα μαθήματα ξένων γλωσσών (Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα) και στα μαθήματα των διαφόρων Ομάδων Προσανατολισμού στο Λύκειο], χωρίς αυτό να υποδηλώνει κάποια διάκριση μεταξύ των μαθητών/τριών, γ) η μόνιμη τοποθέτηση των μαθητών/τριών που θα επιλέξουν το μάθημα της Ηθικής σε ένα τμήμα δεν οδηγεί σε σημαντική ανατροπή της σύνθεσης των σχολικών τμημάτων, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων μαθητών/τριών της ίδιας τάξης θα εξακολουθεί να χωρίζεται σε τμήματα με τον υφιστάμενο τρόπο. Αντιθέτως, η ένταξη των μαθητών/τριών που θα επιλέξουν το μάθημα της Ηθικής σε διαφορετικά τμήματα, όχι μόνο θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά τις ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών, οπότε και θα έπρεπε μαθητές/τριες διαφόρων τμημάτων να συγκεντρωθούν σε ένα τμήμα, αλλά και θα καθιστούσε πρακτικά ανεφάρμοστη τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής, ακόμα και σε μεγάλες σχολικές μονάδες με περισσότερα των δύο (2) τμημάτων σε κάθε τάξη, επειδή αυτό θα απαιτούσε να διδάσκονται την ίδια ώρα όλα τα τμήματα το μάθημα των Θρησκευτικών και, επομένως, να τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και ο ανάλογος αριθμός εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ01 Θεολόγων, με αποτέλεσμα η ένταξη του μαθήματος της Ηθικής στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων και Λυκείων να επιφέρει πρόσθετη δαπάνη για το επιπλέον προσωπικό που θα απαιτούνταν. Ως προς (…) την εξασφάλιση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για την παράλληλη διδασκαλία Θρησκευτικών και Ηθικής σημειώνεται πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 54058/Δ2/2026 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2583/07-05-2026) με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», η διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο έχει αποδοθεί με Α΄ ανάθεση στους/στις εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ01 και με Β΄ Ανάθεση στους/στις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ33 και ΠΕ78.(…).».

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