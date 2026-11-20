Το ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής επιστροφής της Δανάης Μπάρκα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο «Πρωινό», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να καταθέτει τη δική του άποψη για τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει η ηθοποιός σε μια μελλοντική εκπομπή.Αφορμή στάθηκαν οι απαντήσεις που έδωσε η Δανάη Μπάρκα σε ζωντανή μετάδοση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όταν ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε στην τηλεόραση. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με διάφορα τηλεοπτικά projects, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναρωτιέται αν θα δεχόταν να συμμετέχει σε μια ομάδα, χωρίς να έχει τον ρόλο της κεντρικής παρουσιάστριας.«Επειδή τη ρώτησαν αν θα έκανε ξανά τηλεόραση και είπε ότι θα έκανε διάφορα, εγώ θα τη ρώταγα αν θα συμμετείχε σε ομάδα και να είναι άλλος παρουσιαστής. Αυτό θα τη ρώταγα. Αν θα δεχόταν να είναι μέλος μιας ομάδας με άλλον παρουσιαστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Γιώργος Λιάγκας, ωστόσο, εξέφρασε διαφορετική εκτίμηση, θεωρώντας πως η Δανάη Μπάρκα δεν θα επέλεγε έναν τέτοιο ρόλο, καθώς θα ήθελε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπομπής.«Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το δεχόταν αυτό. Πιστεύω ότι θα ήθελε να είναι το πρώτο βιολί η κυρία Μπάρκα. Θα το θεωρούσε υποτιμητικό να γυρίσει υπό τη σκέπη άλλου παρουσιαστή», σχολίασε.Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επέμεινε στη θέση του, διατυπώνοντας μάλιστα μια αρκετά αιχμηρή άποψη για το πού θεωρεί ότι θα ταίριαζε περισσότερο η ηθοποιός τηλεοπτικά.«Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερη ως δεύτερο βιολί, παρά ως πρώτο. Η γνώμη μου είναι αυτή», είπε, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος διαφώνησε με την τοποθέτησή του.«Είσαι άδικος εδώ, γνώμη μου! Ήταν πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια και ειδικά στο κομμάτι αυτό της εκπομπής που παρουσίασε, ήταν πάρα πολύ καλή στην ψυχαγωγία», ανέφερε.Ο Ουγγαρέζος, πάντως, διευκρίνισε πως δεν αμφισβητεί τις παρουσιάστριες ικανότητες της Δανάης Μπάρκα, αλλά θεωρεί ότι θα μπορούσε να αναδείξει περισσότερο τα δυνατά της στοιχεία μέσα από τη συμμετοχή της σε μια ομάδα, με έναν άλλο παρουσιαστή στο τιμόνι.«Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερη σε ομάδα. Όχι ότι δεν ήταν καλή παρουσιάστρια, αλλά θα ήταν καλύτερη σε ομάδα», κατέληξε.Πηγή: tvnea.com