Με συγκεκριμένα στοιχεία, διαδοχικές ερωτήσεις και απαιτήσεις για σαφείς κυβερνητικές δεσμεύσεις, η βουλευτής Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΙΚΗΣ, Ασπασία Κουρουπάκη, ανέδειξε στη Βουλή το πρόβλημα των ελλείψεων θεολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Απέναντί της, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, αναγνώρισε την ύπαρξη λειτουργικών κενών, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό τους ή να παρουσιάσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης.

Κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης 218/5-11-2026, η Ασπασία Κουρουπάκη επικαλέστηκε τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων στις 7 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα οποία εκτιμάται ότι 1.060 εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες δεν καλύπτονταν από θεολόγους στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας

. Ζήτησε την επίσημη αποτύπωση των σημερινών ελλείψεων, τον αριθμό των ωρών που παραμένουν αδίδακτες και τον σχεδιασμό για την κάλυψή τους.

Ο Κωνσταντίνος Βλάσης παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες και παρουσίασε στοιχεία για 534 μόνιμους διορισμούς θεολόγων από το 2020 έως το 2026, εκ των οποίων 303 πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη. Πρόσθεσε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν προσληφθεί 186 αναπληρωτές θεολόγοι, επιμένοντας ότι οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την προσπάθεια του Υπουργείου να ενισχύσει τον κλάδο.

Η απάντησή του άφησε αδιευκρίνιστη την πραγματική κατάσταση των σχολείων τον Νοέμβριο του 2026. Ο αριθμός των διορισμών προηγούμενων ετών δεν συνοδεύτηκε από στοιχεία για τα λειτουργικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ για την προγραμματισμένη τρίτη φάση προσλήψεων ο υφυπουργός ανέφερε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσθετης ενίσχυσης των θεολόγων, ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Στη δευτερολογία της, η Ασπασία Κουρουπάκη επανήλθε ζητώντας να διευκρινιστεί ποιες ώρες Θρησκευτικών παραμένουν πραγματικά αδίδακτες και ποιες διδάσκονται από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Η διάκριση αυτή συνδέεται άμεσα με την πραγματική αποτύπωση των αναγκών του κλάδου ΠΕ01 και τον προγραμματισμό των προσλήψεων.

Η βουλευτής της ΝΙΚΗΣ ζήτησε δύο συγκεκριμένους αριθμούς: πόσες αναθέσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών πραγματοποιήθηκαν φέτος σε φιλολόγους και πόσες διδακτικές ώρες αφορούσαν. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της εφαρμογής των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες αναθέσεις μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν προηγουμένως εξετάστηκε η δυνατότητα κάλυψης των ωρών από θεολόγους μέσω προσλήψεων ή τοποθετήσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναφέρθηκε στις καταγγελίες εκπαιδευτικών για κατακερματισμό διδακτικών ωρών μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων, πρακτική που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, δυσχεραίνει την πλήρη καταγραφή των λειτουργικών κενών. Ζήτησε να μάθει εάν πραγματοποιήθηκαν σχετικοί έλεγχοι και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους, θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας των δεδομένων στα οποία στηρίζεται ο προγραμματισμός του Υπουργείου.

Η παρέμβασή της επεκτάθηκε και στο νέο μάθημα της Ηθικής, το οποίο έχει πρώτη ανάθεση στους θεολόγους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Ασπασία Κουρουπάκη ζήτησε στοιχεία για τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν, τις απαιτούμενες διδακτικές ώρες και τη συμπερίληψή τους στον σχεδιασμό των προσλήψεων.

Στη συνέχεια έθεσε μια πρόσθετη πρόταση για την αξιοποίηση των θεολόγων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου τα Θρησκευτικά διδάσκονται από την Γ΄ έως τη ΣΤ΄ Δημοτικού. Ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα διδασκαλίας του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ01, με κατάλληλη παιδαγωγική προετοιμασία και συνεργασία με τους δασκάλους, καθώς και η προοπτική πιλοτικής εφαρμογής σε επιλεγμένα σχολεία.

Η βουλευτής της ΝΙΚΗΣ απηύθυνε στον υφυπουργό συγκεκριμένο αίτημα, ζητώντας ρητή δέσμευση για ανάθεση αξιολόγησης της πρότασης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και καθορισμό του χρόνου κατά τον οποίο θα υπάρξει επίσημη απάντηση. Παράλληλα, δήλωσε ότι καταθέτει στα πρακτικά το σχετικό υπόμνημα των θεολόγων και τις υπουργικές αποφάσεις.

Στη δεύτερη απάντησή του, ο Κωνσταντίνος Βλάσης επανήλθε στους διορισμούς της τελευταίας εξαετίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει ενισχύσει σημαντικά τον κλάδο. Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες δεύτερης ανάθεσης μαθημάτων, όπως η Φιλοσοφία και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στην προβλεπόμενη τρίτη ανάθεση της Ιστορίας και στην πρώτη ανάθεση της Ηθικής στους θεολόγους.

Η δεύτερη υπουργική τοποθέτηση ολοκληρώθηκε χωρίς να δοθούν οι αριθμοί των αναθέσεων σε φιλολόγους, οι αντίστοιχες διδακτικές ώρες, τα στοιχεία για τα τμήματα Ηθικής ή απάντηση στο αίτημα αξιολόγησης της πρότασης από το ΙΕΠ. Επίσης, δεν προσδιορίστηκαν ο αριθμός των θεολόγων που πρόκειται να προσληφθούν στην επόμενη φάση και οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας.

Η Ασπασία Κουρουπάκη συνέδεσε την ανάγκη έγκαιρης στελέχωσης των σχολείων με τη μορφωτική και παιδαγωγική αξία του μαθήματος των Θρησκευτικών, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην καλλιέργεια αξιών, την κατανόηση της ελληνικής ιστορίας και της ορθόδοξης παράδοσης, καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Επικαλέστηκε μάλιστα το άρθρο 16, παράγραφος 2, του Συντάγματος, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης στους σκοπούς της παιδείας.

«Τα σχολεία χρειάζονται σχεδιασμό με βάση τις πραγματικές ανάγκες και αποφάσεις που εφαρμόζονται», τόνισε χαρακτηριστικά η βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, ζητώντας συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων και ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας.

Η κοινοβουλευτική συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον υφυπουργό Παιδείας να έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη ελλείψεων και να έχει προαναγγείλει νέα φάση προσλήψεων, χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση για τον αριθμό των θέσεων ΠΕ01 και χωρίς επίσημη αποτύπωση των ακάλυπτων διδακτικών ωρών. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τις απαντήσεις για τις αναθέσεις μαθημάτων και την πρόταση αξιοποίησης θεολόγων στο Δημοτικό, εξακολουθούν να αποτελούν τα συγκεκριμένα ζητούμενα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης της Ασπασίας Κουρουπάκη.

Δείτε εδώ το βίντεο της Επίκαιρης της κ. Κουρουπάκη:

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