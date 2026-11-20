Δημόσιο διάλογο για τον ρόλο των γιατρών και των φαρμακοποιών στους εμβολιασμούς προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του γενικού/οικογενειακού ιατρού Ευάγγελου Φραγκούλη και η απάντηση του προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολου Βαλτά.

Μια συζήτηση που αναδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά δεν θα πρέπει να επισκιάζει τον κοινό στόχο: την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αφορμή αποτέλεσε η συζήτηση για τη διενέργεια εμβολιασμών στα φαρμακεία και τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής τους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η τοποθέτηση του Ευάγγελου Φραγκούλη

Ο γενικός/οικογενειακός ιατρός Ευάγγελος Φραγκούλης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των γιατρών στην εμβολιαστική διαδικασία.

Με δημόσια ανάρτησή του αναφέρθηκε σε πρόταση για τη δυνατότητα διάθεσης εμβολίων από τα ιατρεία, επισημαίνοντας ότι η απλούστευση της πρόσβασης σε αυτά, σε συνδυασμό με κατάλληλα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Παράλληλα, διαχώρισε τη χορήγηση ενός εμβολίου χωρίς προηγούμενη ιατρική συνταγή από την ίδια τη διενέργεια του εμβολιασμού από «μη ιατρό», θέτοντας ζητήματα αξιολόγησης του ιατρικού ιστορικού, αναγνώρισης πιθανών αντενδείξεων και αντιμετώπισης ενδεχόμενων σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

Πρόκειται για ζητήματα που αναμφίβολα έχουν σημασία για την ασφάλεια των πολιτών και οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε εμβολιαστική διαδικασία, ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο αυτή πραγματοποιείται.

Η απάντηση του Απόστολου Βαλτά: Ο εμβολιασμός στα φαρμακεία είναι θεσμοθετημένος

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, απάντησε με δημόσια τοποθέτησή του, ξεκαθαρίζοντας καταρχάς ότι...

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