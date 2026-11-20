Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2026

Αρ. Πρωτ.: 92

ΠΡΟΣ Την Αξιότιμον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη

Κοιν.:

1. Τον Αξιότιμο Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Βλάση

2. Αξιότιμον κ. Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη

3. Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο

4. Άπαντες τους Σεβ. Αρχιερείς της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Συνόδου της Κρήτης

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις Αναπληρωτών Θεολόγων

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Πρωτίστως, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, διότι, παρά τα τόσα αιτήματά μας για να δεχθείτε να συναντήσετε το Προεδρείο μας και να ακούσετε τα προβλήματα και τα αιτήματα που απασχολούν τον κλάδο των Θεολόγων, αναμένουμε ακόμη την απάντησή σας γι’ αυτήν τη συνάντηση.

Σας τα στέλνουμε επομένως γραπτώς:

1. Σας στείλαμε πρόσφατα έγγραφο, μετά από τις προσλήψεις της Β’ Φάσης που έκανε το Υπουργείο σας, για το παρόν σχολ. έτος, που σας παρουσιάζαμε το πρόβλημα που εμφανίζεται σε πολλά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δεν διδάσκεται καν το Μάθημα των Θρησκευτικών και αναμένουμε να καλύψετε, στην Γ’ Φάση Προσλήψεων με Αναπληρωτές Καθηγητές όλα τα υπάρχοντα κενά στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της Χώρας.

2. Ως προς το Πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, στα 80% των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δεν διδάσκεται διόλου το Μάθημα των Θρησκευτικών. Αναμένουμε τη δική σας απάντηση και πρόνοια για την κάλυψη αυτών των κενών.

Η επίλυση του θέματος της μη διδασκαλίας του Θεολογικού Μαθήματος στην Α/βάθμια Εκπαίδευση, λόγω απροθυμίας ή αδυναμίας των δασκάλων να το διδάξουν, αν και σας το μεταφέραμε γραπτώς, ως πρόβλημα, διαμαρτυρόμαστε έντονα καθώς δεν φαίνεται να εντάσσεται στα σχέδια του Υπουργείου σας, κάποια προσπάθεια επίλυσης του θέματος, παρά τις υποσχέσεις του Γ. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ι. Παπαδομαρκάκη ότι θα το διερευνήσει και θα το αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα να παραμένει το πρόβλημα άλυτο στα Δημοτικά.

Η προτεινόμενη από μας λύση, είναι η πρόσληψη Θεολόγων Αναπληρωτών, στα Δημοτικά σχολεία, όπου υπάρχει απροθυμία ή αδυναμία διδασκαλίας του, προκειμένου να διδάσκονται επιτέλους το μάθημα και να μην μένουν τα παιδιά αμόρφωτα θεολογικά.

3. Το θέμα της ανάθεσης της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε φιλολόγους ή άλλες ειδικότητες, δεν σας απασχόλησε.

Οφείλουμε να επαναλάβουμε τις συγκροτημένες επιστημονικά επιφυλάξεις μας, ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας από τους φιλολόγους η από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, καθώς η ανάθεση αυτή ενός τόσο ειδικού επιστημονικά μαθήματος, πραγματοποιείται, χωρίς επιστημονικά και θεολογικά κριτήρια, καθώς οι συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν διδαχθεί στα Τμήματα που σπούδασαν κανένα σχετικό θεολογικό γνωστικό αντικείμενο, που να τους προσφέρει γνώσεις και διδακτική μεθοδολογία, για να μπορούν να διδάσκουν αποτελεσματικά το αντικείμενο της Θεολογίας.

Δυστυχώς, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων, που τους ανατίθεται η διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών, παρά την τυχόν καλή θέληση και πρόθεση ορισμένων από αυτούς, δεν έχουν ούτε τα τυπικά ούτε τα ουσιαστικά προσόντα, ώστε να το διδάξουν επαρκώς, να επιμείνουν στα γόνιμα και ουσιώδη σημεία του μαθήματος, να διαλεχτούν επιτυχώς με τους μαθητές επί των θεολογικών θεμάτων που προκύπτουν και να επιλύουν επαρκώς τις απορίες των μαθητών.

Αντίθετα, εμείς οι Θεολόγοι, που έχουμε ως ανάθεση την Ιστορία, έχουμε, αποδεδειγμένα, διδαχθεί πολλά εξαμηνιαία και επιλεγόμενα μαθήματα Ιστορίας στις Θεολογικές μας Σχολές. Ωστόσο, έτσι, όπως σημειώνει και το ΣτΕ, το μάθημα των Θρησκευτικών υπηρετεί τη συνταγματική αποστολή της Παιδείας, που είναι «η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών». Το ΣτΕ, μάλιστα, επισημαίνει ερμηνευτικά ότι «ως ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης νοείται η εμπέδωση και ενίσχυση της συγκεκριμένης αυτής θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών με τη διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Το μάθημα, για να υπηρετεί τον ως άνω σκοπό πρέπει να διδάσκεται επί ικανό αριθμό ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως, να μην υποβαθμίζεται κατά τη διδασκαλία και την εξέταση, σε σχέση με τα άλλα μαθήματα και να περιλαμβάνει, οπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, χωρίς να προκαλεί σύγχυση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών» (Απόφαση 1749/2019 Ολομέλειας του ΣτΕ).

Κυρία Υπουργέ, αναμένουμε, μετά και από αυτήν τη γραπτή παρέμβασή μας, να μεριμνήσετε και εσείς προσωπικά και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου σας, έτσι ώστε να βρεθούν επιτέλους λύσεις, που να συμβάλουν στην επαρκή και αποτελεσματική διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία τόσο της Δευτεροβάθμιας όσο και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς η συνεπής προς τον σκοπό και το περιεχόμενο διδασκαλία του θεωρείται, ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, πολύ ωφέλιμη και πολύτιμη τόσο για τη θεολογική όσο και για την ηθικοκοινωνική και πολιτισμική συγκρότηση των σχέσεων των νέων μας με τον Θεό, τον εαυτό τους, τους γονείς τους, τους συμμαθητές τους και όλους τους συνανθρώπους τους.

Αναμένοντας εκ μέρους σας, τον ορισμό της ημερομηνίας της συναντήσεώς μας, σας ευχόμαστε ευόδωση όλων των σχεδίων σας για τη βελτίωση της Αγωγής των παιδιών μας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ηρακλής Ρεράκης Καθηγητής ΑΠΘ

Σταύρος Αβαγιάννης

Δρ.Θεολογίας

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