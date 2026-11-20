Την έντονη ανησυχία τους για τις αλλαγές στη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα σχολεία της Πολωνίας εκφράζουν οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι της χώρας, επισημαίνοντας τη σημασία της θρησκευτικής εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων.Μετά την ολοκλήρωση της φθινοπωρινής συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας, οι Ιεράρχες απηύθυναν έκκληση προς τις εκπαιδευτικές αρχές, τους διευθυντές των σχολείων και τους γονείς να διαφυλάξουν τον παιδαγωγικό και πνευματικό χαρακτήρα του μαθήματος.

Οι αντιδράσεις συνδέονται με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη χώρα από το 2024

. Ειδικότερα, οι βαθμοί των Θρησκευτικών έπαψαν να προσμετρώνται στον ετήσιο μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών, ενώ από το 2025 οι ώρες διδασκαλίας μειώθηκαν από δύο σε μία εβδομαδιαίως. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το μάθημα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αρχή ή στο τέλος του σχολικού προγράμματος, γεγονός που, σύμφωνα με εκπροσώπους των Εκκλησιών και γονείς, δυσχεραίνει τη συμμετοχή των μαθητών, ιδιαίτερα όσων μετακινούνται καθημερινά από απομακρυσμένες περιοχές.

Η Ιερά Σύνοδος υπογραμμίζει ότι η θρησκευτική εκπαίδευση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της νέας γενιάς και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αποφεύγουν αποφάσεις που ενδέχεται να περιορίζουν τον παιδαγωγικό της ρόλο. Το ζήτημα έχει προκαλέσει ευρύτερες αντιδράσεις στην πολωνική κοινωνία, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας έχει κρίνει αντισυνταγματικά πρόσφατα μέτρα που αφορούν τη θρησκευτική διδασκαλία, εξαιτίας της απουσίας διαβούλευσης με τις Εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες.

Την ίδια στιγμή, έρευνες καταγράφουν μείωση της συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται υποχώρηση της θρησκευτικότητας μεταξύ των νέων. Πέρα από το εκπαιδευτικό ζήτημα, η φθινοπωρινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου εξέτασε επίσης θέματα εξωτερικών σχέσεων, διοίκησης και λειτουργικής ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας.

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