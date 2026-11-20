2026-11-20 10:59:40

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με την γνωστή παρέα του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», έρχονται στο MEGA!



Το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.



Ήδη στον αέρα του MEGA βγήκε το πρώτο τρέιλερ του ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ.



Πηγή: tvnea.com



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