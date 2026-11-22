πολλά περισσότερα απ΄όσο ...πατάει η γάτα

Από την τροφή και την κτηνιατρική φροντίδα έως αξεσουάρ, τα παιχνίδια και τα αμέτρητα αντικείμενα με την εικόνα τους, οι γάτες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας τεράστιας παγκόσμιας αγοράς. Οι σχετικές δαπάνες δεν αφορούν πλέον μόνο τις ανάγκες των ζώων, αλλά και την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία τους στην καθημερινότητα και στις καταναλωτικές συνήθειες εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει και όνομα: Catnomics, από τις αγγλικές λέξεις cat και economics. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Euronews, η παγκόσμια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με τις γάτες εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 38,5% των καταναλωτικών δαπανών για κατοικίδια. Η εκτίμηση βασίζεται σε στοιχεία της PW Consulting και στην παρακολούθηση της αγοράς από το Schesir Respect My Nature Index.







Η ευρωπαϊκή αγορά

Η μεγάλη παρουσία των γατών στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αποτυπώνεται στα στοιχεία της FEDIAF, της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας βιομηχανιών τροφών για κατοικίδια. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2026, με στοιχεία του 2024, στην Ευρώπη ζούσαν περίπου 111 εκατομμύρια οικόσιτες γάτες, έναντι 91 εκατομμυρίων σκύλων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορές στην αγορά τροφών. Παρότι οι τροφές για σκύλους αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής, εκείνες που προορίζονται για γάτες συγκεντρώνουν το 50% της αξίας της ευρωπαϊκής αγοράς, έναντι 46% για τους σκύλους. Η συνολική ευρωπαϊκή αγορά τροφών για κατοικίδια έφτασε τα 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.







Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου, σύμφωνα με την έκθεση Assalco–Zoomark 2026, οι πωλήσεις τροφών για γάτες έφτασαν τα 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, καλύπτοντας το 56% της συνολικής αξίας της αγοράς τροφών για σκύλους και γάτες. Η αύξηση των πωλήσεων κατά 4,3% συνδέεται κυρίως με τις υγρές τροφές και τα σνακ, κατηγορίες στις οποίες καταγράφεται αυξανόμενη ζήτηση.

Από την Ιαπωνία έως την Αμερική

Στην Ιαπωνία, το φαινόμενο είναι γνωστό ως Nekonomics, από την ιαπωνική λέξη neko, που σημαίνει γάτα. Εκεί, η δημοτικότητα των αιλουροειδών έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά, η οποία ξεπερνά τα προϊόντα φροντίδας και περιλαμβάνει καφετέριες όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους συντροφιά με γάτες, αναμνηστικά, εκδόσεις, διακοσμητικά αντικείμενα και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.







Ο καθηγητής Katsuhiro Miyamoto του Πανεπιστημίου Kansai υπολόγισε ότι η ευρύτερη οικονομική επίδραση του φαινομένου στην Ιαπωνία θα πλησιάσει τα 3 τρισεκατομμύρια γιεν το 2026. Το ποσό δεν αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών για γάτες, αλλά αποτυπώνει τη συνολικότερη οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με αυτές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την American Pet Products Association, το 2025 περίπου 53 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν τουλάχιστον μία γάτα, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξανόμενη παρουσία των νεότερων ηλικιών, με τη γενιά Gen Z να αντιπροσωπεύει πλέον το 22% των ιδιοκτητών γάτας. Παράλληλα, οι άνδρες αποτελούν το 43% του συνόλου, μια εικόνα αρκετά διαφορετική από τα συνηθισμένα στερεότυπα γύρω από τους ανθρώπους που επιλέγουν τη γάτα ως κατοικίδιο.







Μια αγορά που ξεπερνά τις βασικές ανάγκες

Η ανάπτυξη της Catnomics σχετίζεται και με την αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα κατοικίδια. Η φροντίδα τους δεν περιορίζεται πλέον στην εξασφάλιση τροφής και βασικής περίθαλψης. Εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές, διαδραστικά παιχνίδια, προϊόντα παρακολούθησης της υγείας και υπηρεσίες για ηλικιωμένα ζώα διευρύνουν συνεχώς τις δυνατότητες της αγοράς.

Παράλληλα, υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά, που δεν αφορά άμεσα τις ανάγκες της ίδιας της γάτας. Η παρουσία της στη διακόσμηση, στη μόδα, στα δώρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό εμπορικό κόσμο, στον οποίο καταναλωτές δεν είναι απαραίτητα μόνο όσοι έχουν γάτες, αλλά και όσοι αγαπούν την εικόνα και την ιδιαίτερη συμπεριφορά τους.

Η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση αυτής της αγοράς αποτυπώνει τη θέση που έχουν αποκτήσει οι γάτες στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και την εμπορική δυναμική που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη δημοτικότητά τους. Η Catnomics δεν αφορά πλέον μόνο όσους έχουν γάτες και αγοράζουν προϊόντα για τη φροντίδα τους, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό που τις έχει κάνει μέρος των ενδιαφερόντων και των καταναλωτικών του επιλογών.

soulouposeto

Επιμέλεια & κείμενο: soulouposeto.grΠηγές στοιχείων: Euronews · FEDIAF · Assalco–Zoomark