Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κοινοποιεί τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για τη διαχείριση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.

Το έγγραφο εξηγεί τι κάνουμε όταν φτάσει το φάρμακο, πώς εκτελούμε τη συνταγή και πώς χειριζόμαστε περιπτώσεις όπως η λήξη, η ακύρωση ή η λάθος εκτέλεση.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του ΠΦΣ και στη συνέχεια οι οδηγίες του ΕΟΠΥΥ με απλά λόγια.

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 4757

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ για τα συχνότερα ζητήματα κατά την παραλαβή και εκτέλεση συνταγών στην Πλατφόρμα διάθεσης ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή του ΕΟΠΥΥ η οποία περιλαμβάνει τα συχνότερα ζητήματα που εντοπίζονται κατά την παραλαβή και εκτέλεση συνταγών στην Πλατφόρμα διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Στην επιστολή επισημαίνεται:

farmakopoioi

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