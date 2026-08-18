Με μια νέα τηλεοπτική πρόταση επιστρέφει η Ιωάννα Μαλέσκου, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του OPEN και με ένα concept αρκετά διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε μέχρι σήμερα.

Η νέα εκπομπή σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.COM θα έχει τίτλο «Μια Ελλάδα Παρέα!» και έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στο πλευρό της Ιωάννας Μαλέσκου θα βρίσκεται η Κατερίνα Ζαρίφη, ενώ την ομάδα θα συμπληρώνουν ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, διαμορφώνοντας μια παρέα με διαφορετικές τηλεοπτικές και δημοσιογραφικές καταβολές.

Το νέο project δεν θα ακολουθεί την κλασική λογική μιας gossip εκπομπής, ούτε όμως θα είναι μια αμιγώς ενημερωτική πρόταση. Η θεματολογία του θα επικεντρώνεται περισσότερο σε όσα απασχολούν την κοινωνία, στις καθημερινές ιστορίες ανθρώπων και σε ζητήματα που δημιουργούν συζήτηση.

Ξεχωριστό κομμάτι της εκπομπής θα αποτελούν οι ιστορίες ανθρώπων που άφησαν πίσω τους τα μεγάλα αστικά κέντρα και επέλεξαν να κάνουν μια νέα αρχή στην περιφέρεια. Άλλοι για μια επαγγελματική ευκαιρία, άλλοι λόγω σπουδών ή ενός έρωτα και άλλοι επειδή αποφάσισαν να αλλάξουν συνολικά τρόπο ζωής.

Το «Μια Ελλάδα Παρέα!» θα ανοίγει, παράλληλα, τη θεματολογία του και σε ιστορίες από το εξωτερικό, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται και στη νέα γενιά, στις ανάγκες, στις ανησυχίες και στις τάσεις που τη διαμορφώνουν.

Με την Ιωάννα Μαλέσκου στον κεντρικό ρόλο, την Κατερίνα Ζαρίφη στο πλευρό της και τους Άγγελο Βουράκη και Γιάννη Μαλλιαρό στην ομάδα, το OPEN επιχειρεί να στήσει μια εκπομπή με περισσότερο κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, επενδύοντας στις ιστορίες και στους ανθρώπους πίσω από την καθημερινή επικαιρότητα.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com