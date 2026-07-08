2026-07-08 15:00:02
Φωτογραφία για Ινδία: Ρομαντικό ταξίδι του μέλιτος σε βαγόνι τρένου, προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις!
Ένα βίντεο που έγινε viral και δείχνει μια καμπίνα με κλιματισμό των Ινδικών Σιδηροδρόμων First να έχει μετατραπεί σε «σουίτα για μήνα του μέλιτος» έχει προκαλέσει μαζική διαδικτυακή συζήτηση. Το διαμέρισμα ήταν διακοσμημένο με μπαλόνια, ανθοσυνθέσεις και χιλιάδες ροδοπέταλα, μαζί με ένα μήνυμα «Σ' αγαπώ» στον τοίχο. Το βίντεο δείχνει το διαμέρισμα να έχει μετατραπεί σε ένα ρομαντικό σκηνικό ενώ sidirodromikanea
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