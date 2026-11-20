Τη θεσμοθέτηση ειδικού μηχανισμού αποζημίωσης για τη διατήρηση της φαρμακευτικής φροντίδας σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελλάδας ζητούν οι τέσσερις Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Θεσσαλίας.

Με κοινό ψήφισμα, στο πλαίσιο του 12ου Πανθεσσαλικού Φαρμακευτικού Συνεδρίου, προτείνουν να εξεταστεί η υπαγωγή της συγκεκριμένης αποστολής σε καθεστώς Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα για το φαρμακείο της περιφέρειας: πώς μπορεί να διασφαλίζεται η πρόσβαση των κατοίκων στο φάρμακο και στη φαρμακευτική φροντίδα, ακόμη και σε περιοχές όπου ο μικρός πληθυσμός και οι συνθήκες λειτουργίας δυσκολεύουν την οικονομική βιωσιμότητα ενός φαρμακείου.

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Τι ζητούν οι τέσσερις Φαρμακευτικοί ΣύλλογοιΔιάβασε περισσότερα »