2026-11-24 10:41:01

Οι αναβαθμίσεις γραμμών, η παράκαμψη Αλεξανδρούπολης, η στρατιωτική κινητικότητα, η ανισοπεδοποίηση οδικών διαβάσεων στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.Ένα νέο «πακέτο» σιδηροδρομικών έργων, κατά βάση στη Β. Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη), φαίνεται να προωθεί ο ΟΣΕ (νυν Σιδηρόδρομοι Ελλάδας). Μάλιστα, οι εσωτερικές υπηρεσίες του φορέα (Γενική Διεύθυνση Μελετών και Έργων – Διεύθυνση sidirodromikanea

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