2026-11-24 12:45:29

Το «The 2Night Show» ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη Late Night Ζώνη, καταγράφοντας 18,3% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Tracker III» με 9,3%, ενώ το «Foxbet 4-4-2» σημείωσε 3,8%. Το «Maestro» (Ε) συγκέντρωσε 3,5%, με το «All In» να ολοκληρώνει τη ζώνη στο 2,6%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ