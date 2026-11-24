2026-11-24 12:45:29

Το «Σόι σου» VII κυριάρχησε στην Prime Time Ζώνη, σημειώνοντας 18,4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Κόρες της Αρετής» με 15,8%, ενώ το «Σόι σου» VI (Ε) ακολούθησε με 14,2%.



Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραψε 13,8%, με το «GNTM 7» να βρίσκεται κοντά, συγκεντρώνοντας 13,6%. Το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 10,8%, ενώ το «Κάμπινγκ» έφτασε στο 10,0%.



Το «Ντέρτι» κινήθηκε στο 8,8%, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο 7,0% και οι «Μπλε Ώρες» στο 6,9%. Το «Τότε και Τώρα» κατέγραψε 5,9%, ενώ το «Νησί» (Ε) σημείωσε 5,7%. Η «Αγάπη μου, Παλιογριά» συγκέντρωσε 5,1%, η «Κόκκινη Γραμμή» 4,0%, ενώ το «Bergerac» – Α' Κύκλος έκλεισε τη ζώνη με 2,9%.



Πηγή: tvnea.com



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