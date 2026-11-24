Γλώσσα: Κάνουμε την άσκηση 3 της φωτοτυπίας για τις υποθετικές προτάσεις, που ξεκινήσαμε στην τάξη, καθώς επίσης και την εργασία 6 (σελίδα 66 - Β.Μ.), αφού ξαναθυμηθούμε τον υποθετικό λόγο από το συντακτικό του σπιράλ τετραδίου μας και επισκεφτούμε την προηγούμενη ανάρτηση. Τέλος, συμπληρώνουμε και την εργασία 6, στη σελίδα 36 του Τ.Ε. (επίσης με τη βοήθεια του συντακτικού από το σπιράλ τετράδιο για τις αποτελεσματικές προτάσεις). Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 4ης ενότητας "Διατροφή" θα γίνει τη Δευτέρα, 30/11. Επομένως, μέχρι τότε, μπορούμε να κάνουμε καλή επανάληψη, μέσω της σχετιζόμενης ανάρτησης.Μαθηματικά: Με τη βοήθεια των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ) και των ήδη λυμένων ασκήσεων και προβλημάτων στο Τ.Ε., λύνουμε τα προβλήματα της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη.Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι αγώνες των Σουλιωτών", χρησιμοποιώντας και το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης. Την Τρίτη, 1/12, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Β΄ ενότητας, στα κεφάλαια 2, 4, 5, 7, 8 και 9, οπότε παίρνουμε βοήθεια και από την επαναληπτική ανάρτηση.

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