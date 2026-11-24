2026-11-24 12:45:30
Τα «MEGA Γεγονότα» κατέκτησαν την πρώτη θέση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, συγκεντρώνοντας 11,9% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το «Star News» με 10,3%, ενώ το κεντρικό δελτίο του Alpha σημείωσε 10,0%.
Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,9%, ενώ το «ANT1 News» συγκέντρωσε 6,1%. Στο 4,6% βρέθηκαν το «OPEN News» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με την αθλητική και την ενημέρωση για τον καιρό.
Πηγή: tvnea.com
Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,9%, ενώ το «ANT1 News» συγκέντρωσε 6,1%. Στο 4,6% βρέθηκαν το «OPEN News» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με την αθλητική και την ενημέρωση για τον καιρό.
Πηγή: tvnea.com
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