Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική των τελευταίων 20 ετών αποτελεί η έγκριση, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της νέας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας (Pharma Package), καθώς και του Κανονισμού για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act).

Πρόκειται για δύο αλληλοσυμπληρούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, την ισότιμη πρόσβαση των Ευρωπαίων ασθενών στις θεραπείες, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φαρμακοποιούς, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των προβλημάτων επάρκειας φαρμάκων.

1. Ενισχυμένες υποχρεώσεις των εταιρειών για την επάρκεια φαρμάκων

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις της νέας νομοθεσίας είναι η...

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