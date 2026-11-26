2026-11-26 08:33:07

Η υλοποίηση ειδικών εργασιών καθαρισμού στις σήραγγες του Μετρό της Αθήνας, ένα έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, θα μπει σε τροχιά υλοποίησης από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.Στόχος του έργου, όπως αναφέρεται στον ανοιχτό διαγωνισμό, η βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής, των σηράγγων των Γραμμών 2 και 3, αφού «έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πλύση στο συνολικό sidirodromikanea

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