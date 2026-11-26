Καθάρισμα των σηράγγων του μετρό της Αθήνας, στις Γραμμές 2 και 3, μετά από 26 χρόνια - Τι προβλέπει ο ανοιχτός διαγωνισμός της ΣΤΑΣΥ.
2026-11-26 08:33:07
Η υλοποίηση ειδικών εργασιών καθαρισμού στις σήραγγες του Μετρό της Αθήνας, ένα έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, θα μπει σε τροχιά υλοποίησης από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.Στόχος του έργου, όπως αναφέρεται στον ανοιχτό διαγωνισμό, η βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής, των σηράγγων των Γραμμών 2 και 3, αφού «έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πλύση στο συνολικό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤΑ 4 ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΠΕΣΕΤΕ ΘΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ