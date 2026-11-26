2026-11-26 01:40:03

Στο 20% διαμορφώθηκε το ποσοστό στην Ελλάδα το 2025, έναντι 3,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος και οι λίστες αναμονής παραμένουν εμπόδια στην πρόσβαση, ενώ ξεχωριστά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το Βόρειο Αιγαίο είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτων αναγκών για ιατρική εξέταση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.



Ένας στους πέντε ενήλικες στην Ελλάδα που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα το 2025 δήλωσε ότι κάποια ανάγκη του έμεινε ακάλυπτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3,6%, σύμφωνα με την έκθεση Health at a Glance: Europe 2026, που δημοσίευσαν στις 25 Νοεμβρίου ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα εμφανίζει βελτίωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, αλλά το ποσοστό της παραμένει πάνω από πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.







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