2026-11-26 18:32:26
Ένα ταξίδι μεταξύ Παρισιού και Μιλάνου θα μπορούσε σύντομα να γίνει σημαντικά μικρότερο, χάρη σε ένα φιλόδοξο σιδηροδρομικό έργο που λαμβάνει μορφή κάτω από τις Άλπεις. Η Γαλλία και η Ιταλία κατασκευάζουν από κοινού τη σήραγγα βάσης Mont Cenis, μήκους 57,5 χιλιομέτρων, ένα μηχανικό έργο που θα συνδέσει τις δύο χώρες μέσω μιας από τις πιο απαιτητικές οροσειρές της Ευρώπης. Μόλις τεθεί σε sidirodromikanea
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