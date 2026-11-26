2026-11-26 18:32:26

Ένα ταξίδι μεταξύ Παρισιού και Μιλάνου θα μπορούσε σύντομα να γίνει σημαντικά μικρότερο, χάρη σε ένα φιλόδοξο σιδηροδρομικό έργο που λαμβάνει μορφή κάτω από τις Άλπεις. Η Γαλλία και η Ιταλία κατασκευάζουν από κοινού τη σήραγγα βάσης Mont Cenis, μήκους 57,5 ​​χιλιομέτρων, ένα μηχανικό έργο που θα συνδέσει τις δύο χώρες μέσω μιας από τις πιο απαιτητικές οροσειρές της Ευρώπης. Μόλις τεθεί σε sidirodromikanea

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