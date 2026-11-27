2026-11-27 10:22:29

Πυρήνας κάθε ιστορίας είναι οι ήρωές της. Είναι οι σχέσεις που τους ενώνουν και οι συγκρούσεις που τους φέρνουν αντιμέτωπους. Κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμά που βάζει ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη ιστορία.



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ;



Ο Νικήτας είναι φιλόλογος και Διευθυντής στο εσπερινό Λύκειο. Είναι παλιός συμμαθητής της Βούλας κι ο πρώτος της μεγάλος έρωτας.



Ξαναμπαίνει απρόσμενα στην ζωή της, όταν εκείνη εγγράφεται στο νυχτερινό σχολείο για να πάρει το απολυτήριό της.



Ο Νικήτας θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Βούλας στη νέα της προσπάθεια, ενθαρρύνοντάς την να πιστέψει ξανά στον εαυτό της και τις δυνατότητές της.



Από την πρώτη στιγμή, μοιάζει σαν ανάμεσά τους να έχει μείνει κάτι ανολοκλήρωτο απ’ τα παλιά.



Κι όσο ο Νικήτας βρίσκει αφορμές για να βρίσκεται κοντά της, το παρόν αρχίζει επικίνδυνα να θυμίζει το παρελθόν.



Θα ανάψει και πάλι η φλόγα αυτού του παλιού έρωτα ή θα σβήσει πριν προλάβει να κάψει τα πάντα γύρω του;







Στον ρόλο του Νικήτα Δραγούμη, ο Γιώργος Χριστοδούλου







«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.



Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 22:30, στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com



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