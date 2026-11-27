2026-11-27 10:22:29

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μίλαν για το UEFA Europa League κυριάρχησε στην Prime Time Ζώνη, σημειώνοντας 24,3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Μία Γυναίκα» με 15,6%.



Το «Σόι σου» VI (Ε) κατέγραψε 12,9%, ενώ το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ΙΙ σημείωσε 12,5%. Το «Pre Game Show» συγκέντρωσε 11,2%, με το «First Dates» να ακολουθεί στο 11,3%.



Ο «Προστάτης» του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,7%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» κατέγραψαν 6,8%. Η «Σύγκρουση» κινήθηκε στο 6,3%, το «Στο Παρά Πέντε» (Ε) στο 5,2% και το «Νησί» (Ε) στο 5,0%. Τέλος, ο «Πύργος του Ντάουντον» – Ε' Κύκλος σημείωσε 0,4%.



Late Night Ζώνη: Πρωτιά για το Tracker



Το «Tracker III» βρέθηκε στην κορυφή της Late Night Ζώνης, καταγράφοντας 16,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Άνω Κάτω... Κοινωνία» ακολούθησε με 7,3%, ενώ το «The Football Show» σημείωσε 4,8%.



Πηγή: tvnea.com



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