Με τα σύγχρονα παιχνίδια να ξεπερνούν συχνά τα 100-150 GB, ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος των κονσολών και των PC γεμίζει αστραπιαία. Οι φορητοί SSD και οι κάρτες μνήμης (microSD / Expansion Cards) αποτελούν τις πιο πρακτικές λύσεις για να επεκτείνετε τη βιβλιοθήκη σας χωρίς να σβήνετε συνεχώς τίτλους.

1. Φορητοί SSD (External SSDs)

Είναι η ιδανική επιλογή για PC gamers και κατόχους κονσολών (PS5, Xbox Series X|S) που θέλουν υψηλές ταχύτητες και μεγάλη χωρητικότητα (1TB έως 4TB+).

Για PC Gaming: Μέσω θύρας USB 3.2 Gen 2 ή USB4/Thunderbolt, οι ταχύτητες ανάγνωσης φτάνουν τα 1.000 - 2.000+ MB/s. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να παίξετε απευθείας από τον εξωτερικό SSD ακόμη και απαιτητικά AAA παιχνίδια, με ελάχιστη διαφορά στους χρόνους φόρτωσης σε σχέση με έναν εσωτερικό δίσκο.

Για PS5 & Xbox Series X|S: Τα παιχνίδια νέας γενιάς απαιτούν τον εσωτερικό NVMe SSD για να τρέξουν, όμως ένας εξωτερικός SSD λειτουργεί ως αποθήκη (Cold Storage). Η μεταφορά ενός παιχνιδιού 100 GB από τον εξωτερικό SSD στον εσωτερικό διαρκεί μόλις 2-3 λεπτά, γλιτώνοντάς σας από πολύωρα downloads. Επιπλέον, παιχνίδια προηγούμενης γενιάς (PS4 / Xbox One) τρέχουν απευθείας από τον εξωτερικό δίσκο.

Φορητότητα: Χωράνε στην τσέπη σας, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη σας (π.χ. Steam library) σε άλλο υπολογιστή χωρίς εκ νέου λήψη.

2. Κάρτες Μνήμης (microSD & Ειδικές Κάρτες Επέκτασης)

Αποτελούν τη βασική λύση για φορητές κονσόλες και συστήματα που απαιτούν μηδενικό επιπλέον όγκο.

Handheld Gaming (Steam Deck, ROG Ally, Legion Go, Nintendo Switch): Οι κάρτες microSD (UHS-I / UHS-II, προδιαγραφής A2) προσφέρουν χωρητικότητα έως 1.5TB ή 2TB. Στο Nintendo Switch είναι απαραίτητες για την επέκταση των λίγων GB της κονσόλας, ενώ στα handheld PCs τρέχουν άνετα indie τίτλους, emulators, αλλά και τα περισσότερα σύγχρονα παιχνίδια με ελάχιστη επιβάρυνση στο loading.

Xbox Storage Expansion Cards: Για τα Xbox Series X|S, οι επίσημες κάρτες επέκτασης (Seagate / Western Digital) συνδέονται στην ειδική θύρα στο πίσω μέρος και προσφέρουν ακριβώς την ίδια ταχύτητα με τον εσωτερικό SSD, επιτρέποντας στα παιχνίδια νέας γενιάς να τρέχουν απευθείας από αυτές.

Σύγκριση ΕπιλογώνΧαρακτηριστικόΦορητός SSDΚάρτα microSD (A2)Κάρτα Επέκτασης XboxΙδανικό γιαPC, PS5/Xbox (αποθήκευση & παλιά games)Switch, Steam Deck, ROG AllyXbox Series X / SΤαχύτηταΠολύ υψηλή (1.000 - 2.000+ MB/s)Μέτρια (100 - 160 MB/s)Μέγιστη (ίδια με εσωτερικό NVMe)Κόστος ανά TBΧαμηλό / ΠροσιτόΠολύ χαμηλόΥψηλόΕυκολία χρήσηςΣύνδεση με καλώδιο USBΕνσωματώνεται στη συσκευήPlug & Play στην ειδική θύραΤι να προσέξετε πριν την αγορά

Ταχύτητα διαύλου (Interface): Για φορητό SSD, προτιμήστε τουλάχιστον USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ώστε να μην περιορίζεται η ταχύτητα μεταφοράς.

Πιστοποίηση στις microSD: Για gaming σε φορητές κονσόλες, επιλέξτε κάρτες με σήμανση U3 και A2 (Application Performance Class 2), οι οποίες είναι βελτιστοποιημένες για γρήγορη ανάγνωση μικρών αρχείων.

Αξιοπιστία & Θερμοκρασία: Προτιμήστε επώνυμους κατασκευαστές (Samsung, SanDisk, Crucial, Western Digital, Kingston) με καλή απαγωγή θερμότητας, καθώς το πολύωρο gaming ανεβάζει τις θερμοκρασίες του αποθηκευτικού μέσου.

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