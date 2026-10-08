Χώρος εργασίας στο σπίτι: οργάνωση και διακόσμηση

Να είναι γραφείο, χωρίς να μοιάζει με... γραφείο

Η επιτυχημένη διαμόρφωση χώρου εργασίας στο σπίτι δεν κρίνεται από το πόσο μεγάλο είναι το γραφείο, ούτε από το αν υπάρχει ένα διαθέσιμο δωμάτιο ειδικά για αυτή τη χρήση. Κρίνεται κυρίως από το αν η θέση, τα έπιπλα και η οργάνωσή του χώρου ανταποκρίνονται στον τρόπο που δουλεύουμε. Η διακόσμηση έπεται και συνήθως γίνεται ευκολότερη όταν τα πρακτικά έχουν ήδη λυθεί.

Διαμόρφωση με βάση τις ανάγκες μας

Άλλες απαιτήσεις έχει μια θέση για λίγες ώρες μπροστά σε έναν φορητό υπολογιστή και άλλες ένας χώρος καθημερινής εργασίας με μεγάλη οθόνη, εκτυπωτή κλπ για πολλές ώρες συνεχούς χρήσης. Πριν επιλεγεί οποιοδήποτε έπιπλο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη διαμόρφωση.





Η τοποθέτηση κοντά σε φυσικό φως είναι σημαντική, αρκεί η οθόνη να μη βρίσκεται απέναντι ή ακριβώς μπροστά από το παράθυρο. Το φως που έρχεται από το πλάι περιορίζει τις αντανακλάσεις και κάνει πιο άνετη την εργασία. Εξίσου πρακτική είναι η κοντινή ηλεκτρική παροχή, ώστε καλώδια, πολύπριζα και φορτιστές να μην απλώνονται σε όλο το δωμάτιο.

Το μέγεθος του γραφείου πρέπει να ακολουθεί τη χρήση του και όχι απλώς τον διαθέσιμο χώρο του δωματίου. Για έναν φορητό υπολογιστή αρκεί μια σχετικά μικρή επιφάνεια. Με σταθερή οθόνη, πληκτρολόγιο και έγγραφα χρειάζεται περισσότερο βάθος, ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε άνετη απόσταση και να μένει ελεύθερος χώρος.













Σε μια θέση καθημερινής εργασίας η σωστή καρέκλα έχει μεγαλύτερη σημασία. Αν πρέπει να επιλέξετε ...επενδύστε περισσότερο στην καρέκλα παρά στο έπιπλο γραφείου.

Ο γενικός φωτισμός του δωματίου δεν αρκεί πάντα. Ένα κατευθυνόμενο φωτιστικό γραφείου φωτίζει ακριβώς το σημείο εργασίας και το βράδυ περιορίζει την καταπόνηση των ματιών.

Λειτουργική οργάνωση

Ένα μεγάλο έπιπλο με ενσωματωμένους χώρους αποθήκευσης δεν είναι η μοναδική επιλογή. Συρτάρια κάτω από την επιφάνεια, μια μικρή τροχήλατη συρταριέρα, ράφια ή επιτοίχια ντουλάπια αξιοποιούν καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο και αφήνουν το γραφείο πιο ελεύθερο.

Χρήσιμος είναι και ο διαχωρισμός ανάμεσα σε όσα χρησιμοποιούνται καθημερινά και σε όσα απλώς πρέπει να βρίσκονται διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση. Τα πρώτα μένουν άμεσα προσβάσιμα, τα υπόλοιπα μεταφέρονται σε συρτάρια, κουτιά ή κλειστά ντουλάπια. Έτσι η επιφάνεια εργασίας δεν μετατρέπεται σταδιακά σε μόνιμο σημείο συγκέντρωσης χαρτιών, φορτιστών και μικροαντικειμένων.

Ο τοίχος πάνω από το γραφείο προσφέρει πρόσθετο χώρο αποθήκευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσει σε ολόκληρο το ύψος του. Δύο ράφια, ένας πίνακας οργάνωσης ή ένα μικρό επιτοίχιο ντουλάπι συνήθως είναι αρκετά. Το κενό γύρω από τα αντικείμενα βοηθά τόσο την οργάνωση όσο και την εικόνα του χώρου.

Στη διακόσμηση λίγα στοιχεία έχουν συνήθως καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα διαφορετικό χρώμα στον τοίχο, ένα φωτιστικό με ιδιαίτερο χαρακτήρα, ένας πίνακας, μερικά αγαπημένα αντικείμενα ή ένα φυτό αρκούν για να δώσουν προσωπικότητα, χωρίς να δημιουργείται εικόνα οπτικής «ακαταστασίας».

Όταν το γραφείο βρίσκεται μέσα σε άλλο δωμάτιο

Στα περισσότερα σπίτια η θέση εργασίας βρίσκεται μέσα στο σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα ή σε κάποιο πέρασμα. Σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι μόνο να λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται, αλλά και να εντάσσεται αρμονικά στον χώρο όταν η δουλειά τελειώνει.











Μια λεπτή επιφάνεια, ένα έπιπλο που θυμίζει κονσόλα ή ένα επιτοίχιο γραφείο δείχνουν πιο φυσικά μέσα σε έναν χώρο κατοικίας από μια βαριά επαγγελματική σύνθεση. Το ίδιο ισχύει για την καρέκλα, το φωτιστικό και τα υπόλοιπα στοιχεία. Όταν τα υλικά και τα χρώματά τους συνδέονται με την υπάρχουσα διακόσμηση, η θέση εργασίας δεν μοιάζει με ξένο κομμάτι που προστέθηκε εκ των υστέρων.

Σε πολύ μικρούς χώρους ένα ράφι κατάλληλου βάθους, μια εσοχή, η επιφάνεια κάτω από ένα παράθυρο ή ακόμη και ένα ντουλάπι που κλείνει μετά τη χρήση μπορούν να δημιουργήσουν πλήρη θέση εργασίας χωρίς να δεσμεύουν μόνιμα μεγάλο μέρος του δωματίου.







Ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο του γραφείουνα «ηρεμεί» οπτικά όταν δεν χρησιμοποιείται. Η καρέκλα να χωρά κάτω από το γραφείο, χαρτιά και καλώδια να μαζεύονται εύκολα και τα περισσότερα καθαρά επαγγελματικά αντικείμενα να μη μένουν συνεχώς εκτεθειμένα. Έτσι η ίδια γωνιά μπορεί το πρωί να λειτουργεί ως χώρος εργασίας και λίγες ώρες αργότερα να αποτελεί απλώς μέρος του δωματίου.

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposetoΔιαβάστε επίσης:6 Πρακτικές επιλογές όταν η τραπεζαρία γίνεται και χώρος εργασίαςSHARE