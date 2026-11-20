Η Black Friday είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αγορές, αρκεί να μην παρασυρθούμε από παρορμητικές προσφορές. Η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί για να βγείτε κερδισμένοι.

1. Δημιουργία λίστας αναγκών και προτεραιοτήτων

Ξεκινήστε καταγράφοντας μόνο τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζεστε (π.χ. οικιακές συσκευές, τεχνολογία, δώρα γιορτών).

Κατηγοριοποίηση: Χωρίστε τη λίστα σε «Απαραίτητα» και «Επιθυμητά».

Πειθαρχία: Δεσμευτείτε να μην παρέκκλίνετε από τη λίστα για να αποφύγετε αγορές που δεν είχατε σχεδιάσει.

2. Καθορισμός ανώτατου προϋπολογισμού (Budget)

Ορίστε εκ των προτέρων το συνολικό ποσό που μπορείτε να διαθέσετε χωρίς να επηρεαστεί ο μηνιαίος οικογενειακός σας προϋπολογισμός.

Καταμερισμός: Μοιράστε το διαθέσιμο ποσό στα προϊόντα της λίστας σας.

Μέθοδος πληρωμής: Προτιμήστε τη χρήση χρεωστικής κάρτας ή μετρητών, ώστε να έχετε άμεσο έλεγχο των χρημάτων που φεύγουν.

3. Έρευνα αγοράς και παρακολούθηση τιμών εκ των προτέρων

Οι πραγματικές προσφορές φαίνονται μόνο όταν γνωρίζετε την αρχική τιμή του προϊόντος.

Έλεγχος 3-4 εβδομάδες πριν: Σημειώστε τις τιμές των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν αρκετό καιρό πριν τη Black Friday.

Εργαλεία σύγκρισης: Χρησιμοποιήστε πλατφόρμες σύγκρισης τιμών (όπως Skroutz, BestPrice κ.ά.) και ελέγξτε το ιστορικό διακύμανσης της τιμής για να βεβαιωθείτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική.

4. Προεγγραφή σε Newsletters και δημιουργία λογαριασμών

Η ταχύτητα παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς τα δημοφιλή προϊόντα εξαντλούνται γρήγορα.

Early Access: Εγγραφείτε στα newsletters των αγαπημένων σας καταστημάτων για να λάβετε αποκλειστικές προσφορές ή πρώιμη πρόσβαση.

Έτοιμα στοιχεία: Δημιουργήστε λογαριασμούς στα e-shops που σας ενδιαφέρουν και αποθηκεύστε τη διεύθυνση αποστολής, ώστε να κάνετε γρήγορο γρήγορο γρήγορο γρήγορο checkout την ημέρα των εκπτώσεων.

5. Έλεγχος πολιτικής επιστροφών και εγγυήσεων

Πριν προχωρήσετε στην ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς, βεβαιωθείτε για τους όρους που ισχύουν.

Δικαίωμα επιστροφής: Ελέγξτε αν τα προϊόντα προσφοράς επιστρέφονται και ποιο είναι το χρονικό περιθώριο.

Εγγύηση & Μεταφορικά: Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας και συνυπολογίστε τυχόν επιπλέον κόστος μεταφορικών.

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