2026-11-28 09:50:15

Το «Extreme Makeover: Home Edition» πήρε την πρώτη θέση της Prime Time Ζώνης με 19,6% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα έφτασε μέχρι και 26,4%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» ΙΙ με 17,7%, ενώ το «Σόι σου» VI (Ε) ακολούθησε με 16,9%.



Οι «Κακές Ιδέες», στην πρεμιέρα τους, σημείωσαν 15,3%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραψε 10,5%. Το «1% Club» συγκέντρωσε 10,0%, με τις «Μπλε Ώρες» να ακολουθούν στο 8,3%.



Το «Dragons' Den» σημείωσε 5,8%, η «Νύχτα Γάμου» του MEGA 5,1%, ενώ το «Εκτός Σχεδίου» έκλεισε τη ζώνη με 2,0%.



Late Night Ζώνη: Πρώτο το «The 2Night Show – Best Of» – Ακολούθησε το «Φως στο Τούνελ»



Το «The 2Night Show – Best Of» βρέθηκε στην κορυφή της Late Night Ζώνης, σημειώνοντας 11,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Φως στο Τούνελ» ακολούθησε με 10,6%, ενώ η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» κατέγραψε 6,3%.



Πηγή: tvnea.com



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