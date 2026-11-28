Έντονο προβληματισμό για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα και την πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες εκφράζουν εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, με 38 φαρμακευτικές εταιρείες να απευθύνονται εκ νέου στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του HealthReport της 26ης Νοεμβρίου 2026, οι εταιρείες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις, τις υποχρεωτικές επιστροφές, τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τον κίνδυνο απόσυρσης καινοτόμων θεραπειών από την ελληνική αγορά.

ΣΦΕΕ: Όλο και λιγότερα καινοτόμα φάρμακα έρχονται στην Ελλάδα

Την αποστολή της επιστολής επιβεβαίωσε δημόσια ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ολύμπιος Παπαδημητρίου, από το βήμα του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικών Μελετών και Έρευνας.

Όπως αναφέρει το Health Daily στις 27 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ επισήμανε ότι περιορίζεται η είσοδος νέων θεραπειών στη χώρα μέσω της κανονικής διαδικασίας αποζημίωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κλινικές μελέτες, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ θα μπορούσε να προσελκύει 800 εκατ. ευρώ.

Pfizer: Υποχρεωτικές επιστροφές έως και 90% σε ορισμένες κατηγορίες

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer Hellas, Βασίλη Τζινιέρη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Capital.gr, ο επικεφαλής της εταιρείας αναφέρθηκε:

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