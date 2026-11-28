Αλλαγή πλεύσης στην ΕΡΤ, με τη δημόσια τηλεόραση να επανέρχεται δυναμικά στον σχεδιασμό νέων σειρών, μετά τις χαμηλές επιδόσεις της τηλεθέασης και την υποχώρηση της δυναμικής του ERTflix.Τα στοιχεία του πρώτου διμήνου της φετινής σεζόν δεν είναι ενθαρρυντικά για την ΕΡΤ1, καθώς το ποσοστό τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού διαμορφώνεται στο 3,5%, έναντι 5,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η πτώση αυτή έχει οδηγήσει σε επανεξέταση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε το προηγούμενο διάστημα, με την παραγωγή νέων σειρών να επιστρέφει στο προσκήνιο.Σύμφωνα με τη REALNEWS, μία από τις σειρές που βρίσκονται κοντά στην έγκριση είναι ο «Μαύρος τρύγος». Πρόκειται για παραγωγή εποχής με αρκετά επεισόδια, σε σενάριο του Γιάννη Σκαραγκά, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με την ΕΡΤ μέσα από τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι».Η πρόταση βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, προκειμένου να προχωρήσει στην επίσημη ανάθεση. Για το καστ έχουν προταθεί, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γάλλος, η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Βίκυ Βολιώτη.Παράλληλα, προχωρούν οι συζητήσεις με τον Σωτήρη Τσαφούλια για την ελληνική εκδοχή του «In Treatment» του HBO. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ψυχοθεραπευτή, ο οποίος συναντά τους ασθενείς του στο γραφείο του, προορίζεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, συνεργάτης του σκηνοθέτη.Η ΕΡΤ φαίνεται πως επιχειρεί να ενισχύσει ξανά το πρόγραμμα της με ελληνική μυθοπλασία, επενδύοντας σε νέες παραγωγές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της τόσο στην τηλεοπτική οθόνη όσο και στην ψηφιακή της πλατφόρμα.Πηγή: tvnea.com