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του Μάνου ΣαριδάκηΟ νότιος πόλος της Σελήνης φωτίζεται πολύ λίγο από τον Ήλιο (όπως πχ και ο νότιος πόλος της Γης). Ειδικά στους κρατήρες που υπάρχουν εκεί, ο Ήλιος δεν φωτίζει ποτέ τον πυθμένα τους. Επομένως, το νερό που μεταφέρεται εκεί με μορφή πάγου από τους μετεωρίτες παραμένει εκεί ανέπαφο σχεδόν για πάντα. (Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το νερό που υπάρχει στη Γη μας, στις θάλασσες, στη βρύση σας, και που αποτελεί το 60% του σώματός σας, δημιουργήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στο Διάστημα πριν ακόμα να δημιουργηθεί ο Ήλιος και η Γη(!) και ένα τμήμα του μεταφέρθηκε σε αυτήν σιγά σιγά μέσω της πτώσης δισεκατομμυρίων μετεωριτών).Η παρουσία νερού/πάγου σε εκείνους τους κρατήρες τούς καθιστά το καταλληλότερο μέρος για τις (όχι και τόσο) μελλοντικές μόνιμες βάσεις στη Σελήνη (το νερό μπορείς να το πίνεις, να καλλιεργείς τροφή, να το διασπάς σε υδρογόνο και οξυγόνο για καύσιμο στους πυραύλους σου κλπ κλπ).Γι αυτό και οι κρατήρες αυτοί με το νερό, έχουν αναδειχθεί στο απόλυτο σημείο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Από το 2023 και μετά έχουν προσσεληνωθεί στην ευρύτερη περιοχή σκάφη της Ινδίας, των ΗΠΑ, της ΛΔ Κίνας, και της Ρωσίας (το ρώσικο τελικά συνετρίβη), ενώ η αποστολή Artemis των ΝΑSA/ESA το 2028 επίσης θα προσσεληνώσει τους αστροναύτες κοντά στον νότιο πόλο, ενώ οι Κινέζοι που θα στείλουν αστροναύτες στη Σελήνη πριν το 2030 μάλλον θα κάνουν το ίδιο.Είναι πολύ ευχάριστο και συγκινητικό να βλέπεις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων να τσακώνονται για τις πηγές νερού ακόμα και σε άλλα ουράνια σώματα, όπως κάνουμε διαρκώς στη Γη μας εδώ και 100.000 χρόνια...