Anthony WilliamΘεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό μοντέλο θεραπευτικής κοσμοθεωρίας.Το ιδιαίτερο στοιχείο του, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο το σέλινο, όσο ο τρόπος με τον οποίο συνδέει την τροφή,την ασθένεια,την ελπίδα και την ανθρώπινη ανάγκη να βρούμε μια εξήγηση όταν το σώμα μας υποφέρει.Ο Anthony William, έχει αναπτύξει μια φιλοσοφία που βασίζεται στην ιδέα ότι το σώμα μας διαθέτει μια βαθιά, έμφυτη ικανότητα αυτοΐασης, αρκεί να το υποστηρίξουμε με τις κατάλληλες τροφές, να απομακρύνουμε επιβαρυντικούς παράγοντες και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του.Στη φιλοσοφία του, η θεραπεία ξεκινά όταν μάθουμε να ακούμε το σώμα μας και να του προσφέρουμε όσα χρειάζεται για να ανακτήσει τη φυσική του ισορροπία.Η τροφή δεν είναι απλώς καύσιμο, αλλά ένας τρόπος υποστήριξης της ζωής, της αναγέννησης και της εσωτερικής μας αποκατάστασης.Μέσα σε αυτή του τη φιλοσοφία, το σέλινο κατέχει μια ιδιαίτερη θέση.Για τον Anthony William, το σέλινο δεν είναι απλώς ένα λαχανικό, αλλά ένα μέσο ενίσχυσης της φυσικής θεραπευτικής δύναμης του σώματός μας!Ο χυμός από φρέσκο σέλινο, τον οποίο προτείνει ως καθημερινό πρωινό ρόφημα, με άδειο στομάχι, ισχυρίζεται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες.Υποστηρίζει ότι αυξάνει τα επίπεδα ενέργειάς μας,μειώνει το φούσκωμα,ενισχύει τη διαύγεια του νου,ανακουφίζει από καταστάσεις όπως οι πονοκέφαλοι και το άγχος,βοηθά στην πέψη,βοηθά στην αποτοξίνωση,βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οργανισμού μας,Ισχυρίζεται ότι ο χυμός είναι ιδιαίτερα ενυδατικός,αντιφλεγμονώδης και ευεργετικός για το μικροβίωμά μας!Τον αποκαλεί "χυμό-θαύμα" και "ένα από τα καλύτερα θεραπευτικά τονωτικά όλων των εποχών!Έτσι ο φρέσκος χυμός του σέλινου, θεωρείται από τον ίδιο ένα απλό αλλά ισχυρό καθημερινό τελετουργικό ευεξίας.Ένα πράσινο ρόφημα, γεμάτο φρεσκάδα, που συμβολίζει την επιστροφή στη φυσικότητα, την καθαρότητα και την εμπιστοσύνη στις έμφυτες δυνατότητες του οργανισμού μας!Η προσέγγισή του μάς προσκαλεί να επιστρέψουμε σε πιο απλές διατροφικές συνήθειες, να αναζητήσουμε τη θεραπευτική αξία της φύσης και να θυμηθούμε πως η φροντίδα του σώματός μας μπορεί να αρχίζει από μικρές, καθημερινές πράξεις.Το σέλινο, σε ένα ποτήρι πράσινο χυμό, γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από ένα λαχανικό - γίνεται μια καθημερινή υπενθύμιση της σχέσης μας με τη φύση και της επιθυμίας μας να διατηρούμε το σώμα μας ζωντανό, ισορροπημένο και δυνατό.Στο βιβλίο του, *Life Changing Foods*, ο Anthony William θεωρεί τα φρούτα,τα λαχανικά,τα βότανα και τα μπαχαρικά, καθώς και τα φυσικά τρόφιμα ως την "Ιερή Τετράδα" και αναφέρει:"Επειδή μεγαλώνουν από τη γη και λούζονται από τον ήλιο και τον ουρανό, αντέχοντας στα στοιχεία της φύσης, μέρα με τη μέρα καθώς σχηματίζονται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ιερές δυνάμεις της φύσης.Δεν περιέχουν απλώς τα θρεπτικά συστατικά-δομικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να λειτουργούμε.Περιέχουν τη σοφία της Γης-Μητέρας και των ουρανών, την οποία χρειαζόμαστε απεγνωσμένα για να μάθουμε πώς να προσαρμοζόμαστε"...επίλογος...και εγώ αν έπρεπε να περιγράψω τον Anthony William με μία μόνο φράση, θα έλεγα:Anthony William - ένας άνθρωπος που μετέτρεψε την πίστη στη θεραπευτική δύναμη της φύσης σε ένα προσωπικό σύστημα θεραπείας, το οποίο για πολλούς ανθρώπους λειτουργεί επίσης ως πηγή ελπίδας.Και, ειλικρινά, αυτό είναι το στοιχείο που βρίσκω πιο ενδιαφέρον σε εκείνον: όχι αν το σέλινο είναι το "θαυματουργό" ρόφημα που περιγράφει, αλλά πώς ένας άνθρωπος κατορθώνει να δημιουργήσει μια τόσο ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον άνθρωπο, την τροφή και την προσδοκία της θεραπείας.Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση του Anthony William, η οποία έχει προκύψει κατόπιν επισταμένης μελέτης.έρρωσθε!!!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr