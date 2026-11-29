Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Jeremiah Fowler εντόπισε στα τέλη Νοεμβρίου 2026 μια μη προστατευμένη και μη κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων στο διαδίκτυο με σχεδόν 2 δισεκατομμύρια εγγραφές στοιχείων σύνδεσης. Μετά την ειδοποίηση του παρόχου φιλοξενίας, η δημόσια πρόσβαση στα αρχεία έκλεισε.

Τι αφορά η έκθεση δεδομένων

Όχι παραβίαση των ίδιων των εταιρειών: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάστηκαν οι διακομιστές της Google, του Facebook ή της Amazon. Τα στοιχεία φαίνεται να προέρχονται από συλλογή δεδομένων μέσω κακόβουλου λογισμικού υποκλοπής πληροφοριών (infostealer malware) καθώς και από παλαιότερες διαρροές ή συλλογές.

Πέρα από τους κωδικούς: Εκτός από διευθύνσεις email, ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, η βάση περιλάμβανε cookies, session tokens και πληροφορίες συσκευών, τα οποία μπορούν να επιτρέψουν παράκαμψη ελέγχων ή κατάληψη συνεδριών ακόμη και χωρίς απλό κωδικό.

Εκτιμήσεις ανά υπηρεσία: Ο Fowler ανέφερε ενδεικτικά πάνω από 114 εκατ. εγγραφές που σχετίζονται με την Google, περίπου 88 εκατ. για το Facebook, σχεδόν 42 εκατ. για το Roblox και περίπου 36,6 εκατ. για την Amazon (καθώς και λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες όπως Instagram, X, PayPal και Netflix). Ο αριθμός των εγγραφών δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ισάριθμους μοναδικούς χρήστες, καθώς συχνά υπάρχουν διπλότυπα, παλαιές εγγραφές ή πολλαπλοί λογαριασμοί από την ίδια μολυσμένη συσκευή.

Τι καλό είναι να κάνετε άμεσα

Αλλάξτε κωδικούς σε κρίσιμους λογαριασμούς: Ξεκινήστε από email, κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες αγορών/πληρωμών (όπως Google, Facebook, Amazon), ιδίως αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε περισσότερες από μία υπηρεσίες.

Ενεργοποιήστε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) ή passkeys: Μειώνει δραστικά τον κίνδυνο πρόσβασης μόνο με κωδικό.

Αποσυνδέστε ενεργές συνεδρίες: Ελέγξτε τις ενεργές συνδέσεις/συσκευές στους λογαριασμούς σας και τερματίστε όσες δεν αναγνωρίζετε, ειδικά αν υποψιάζεστε ότι κάποια συσκευή ενδέχεται να είχε μολυνθεί.

Ελέγξτε συσκευές και κινήσεις λογαριασμών: Κάντε πλήρη έλεγχο ασφαλείας στις συσκευές σας με ενημερωμένο λογισμικό προστασίας και ελέγξτε πρόσφατες συνδέσεις ή παραγγελίες σε υπηρεσίες όπως η Amazon

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.