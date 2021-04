«Όχι» στο άνοιγμα mall, φροντιστηρίων, κέντρων αισθητικήςΚατά την ενημέρωση της Παρασκευής 16 Απριλίου του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τις επόμενες ημέρες, αλλά και ποιες περιοχές βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο». Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά ανοίγουν οι σχολές οδηγών από την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου αλλά με αυστηρά μέτρα προστασίας, όπως επίσης ανοίγει και το λιανεμπόριο στην Κοζάνη αλλά με click away.

Τα μέτρα για τις σχολές οδηγών είναι τα εξής:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακάΘα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδαΤα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό

«Όχι» στο άνοιγμα mall, φροντιστηρίων, κέντρων αισθητικής

«Φρένο» στο άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής έβαλαν οι λοιμωξιολόγοι το απόγευμα της Παρασκευής 16 Απριλίου. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα η αγορά θα λειτουργήσει με βάση τα σημερινά δεδομένα, καθώς θα λειτουργήσουν μόνο εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα με ένα ΑΦΜ, κομμωτήρια, νυχάδικα και πρακτορεία ΟΠΑΠ με click away και click inside και μόνο τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα με ένα ΑΦΜ.

Επίσης, η αγορά της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα να λειτουργεί μόνο με click away. Μοναδικό θετικό βήμα για τη σταδιακή επαναφορά της αγοράς αποτελεί η σημερινή απόφαση να ανεβάσουν ρολά απ’ την ερχόμενη Δευτέρα και τα καταστήματα της ΠΕ Κοζάνης. Ωστόσο και εκεί θα εφαρμοστεί αποκλειστικά το click away.

Τι αλλάζει από Δευτέρα 19 Απριλίου

Υποχρεωτικά self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, σούπερ μάρκετ, κομμωτήρια

Σε έξι τομείς δραστηριότητας επεκτείνεται η χρήση των self test και συγκεκριμένα:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)ΕστίασηΜεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)Υπηρεσίες καθαρισμούΚομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικήςΥπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά. Τα self test είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και για την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η δωρεάν διανομή των self test θα ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Τι θα γίνει με τις μετακινήσεις εκτός Νομού

Το κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ιού και την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει, αποφασίζοντας ότι η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών θα γίνει σταδιακά και προσεκτικά. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα στις 13 Απριλίου, έβαλε στον «πάγο» τα σενάρια για μεγάλα ανοίγματα έως το Πάσχα.

Το θέμα των μετακινήσεων εκτός νομού, που ενδιαφέρει τους πολίτες, φαίνεται πως θα τεθεί επί τάπητος στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς μια ενδεχόμενη απελευθέρωση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, ίσως να επιδρούσε αρνητικά στην επιδημιολογική εικόνα.

