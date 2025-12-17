2025-12-17 14:00:32
Φωτογραφία για ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
Ανανεωμένη εικόνα θα αποκτήσει τους επόμενους μήνες ο σταθμός του Μετρό στο Μοναστηράκι. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, ξεκινούν οι τεχνικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού επί της πλατείας Μοναστηρακίου.Το νεοκλασικό κτίριο εισόδου στον σταθμό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και έχει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, καθώς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει με τα εισιτήρια -Ισχύουν πλέον για μία διαδρομή.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει με τα εισιτήρια -Ισχύουν πλέον για μία διαδρομή.
Αναβάθμιση των ανελκυστήρων στις αποβάθρες του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Αναβάθμιση των ανελκυστήρων στις αποβάθρες του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)