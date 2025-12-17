2025-12-17 14:00:32

Ανανεωμένη εικόνα θα αποκτήσει τους επόμενους μήνες ο σταθμός του Μετρό στο Μοναστηράκι. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, ξεκινούν οι τεχνικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού επί της πλατείας Μοναστηρακίου.Το νεοκλασικό κτίριο εισόδου στον σταθμό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και έχει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, καθώς sidirodromikanea

