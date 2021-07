Με τον υδράργυρο να έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, πολλοί είναι αυτοί που θα προτιμήσουν τις παραλίες με το Nintendo Switch τους για συντροφιά και σίγουρα εξίσου πολλοί θα προτιμήσουν τη δροσιά του κλιματιστικού ή του ανεμιστήρα τους για να μην αποχωριστούν το setup τους. Αν και η βιομηχανία σαφώς έχει κατεβάσει ρυθμούς, ο Ιούλιος φέρνει νέες ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες και για τις δύο κατηγορίες.

Ξεκινώντας, με το Nintendo Switch, η υβριδική κονσόλα θα υποδεχθεί δύο αποκλειστικότητες. Η πρώτη απ’ αυτές είναι το The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς πριν την ριζική ανανέωση του Breath of the Wild, το οποίο είχε κυκλοφορήσει αρχικά το Νοέμβριο του 2011.

Το παιχνίδι θα υποστηρίζει πλήρως motion controls, τα οποία έχουν διαμορφωθεί ειδικά για να εκμεταλλεύονται την επιπλέον επεξεργαστική ισχύ του Switch για περισσότερη ακρίβεια, καθώς και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Joy Cons. Παράλληλα, για πρώτη φορά ο τίτλος θα μπορεί να παιχτεί πλήρως και με παραδοσιακά controls, πράγμα που σημαίνει πως θα είναι συμβατός και με το Nintendo Switch Lite.

Η δεύτερη αποκλειστικότητα του Switch για το μήνα θα έρθει συγχρόνως και στο PC και είναι το Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Πρόκειται για ένα spin-off της πασίγνωστης RPG σειράς, το οποίο καλεί τους παίκτες να γίνουν Monster Riders και να βιώσουν μια πλούσια και συγκινητική ιστορία. Η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει δρομολογηθεί για τις 9 Ιουλίου.

Συνεχίζοντας με τις αξιοσημείωτες αποκλειστικές κυκλοφορίες, και το Xbox οικοσύστημα θα υποδεχθεί δύο. Αρχικά, τα Xbox Series X και Xbox Series S θα αποκτήσουν την πρώτη τους μεγάλη αποκλειστικά next-gen κυκλοφορία στις 27 Ιουλίου. Ο λόγος γίνεται για το Microsoft Flight Simulator που είχε καταφθάσει αρχικά στα PCs πέρυσι τον Αύγουστο.













