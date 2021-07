2021-07-06 11:23:29

του Αχιλλέα Γραβάνη καθηγητή Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης



Ο ιός μεταλλάσσεται ευκολότερα όσο περισσότερα εκατομμύρια ξενιστών μολύνει. Όσο του δίνουμε χώρο (περισσότεροι μολυσμένοι) και χρόνο τόσο πιο έξυπνος θα γίνεται. Μάλιστα όταν υπάρξουν πολλά στελέχη με διαφορετικές μεταλλάξεις στον ίδιο ξενιστή (μολυσμένο) αναπτύσσονται νέα στελέχη πιο εξυπνα πιο λοιμογόνα ανταλλάσσοντας γενετικό υλικό. Το Δέλτα στέλεχος εμπεριέχει μεταλλάξεις προηγούμενων στελεχών του ιού συν τις νέες. Τα εμβόλια περιορίζουν δραστικά τον αριθμό των βιριδιων στο σώμα του ξενιστή που έχει μολυνθεί παρότι εμβολιασμένος (#): ελαττώνουν δραστικά το ιικο φορτίο και επομένως την πιθανότητα να μεταλλαχθεί μέσα στον ίδιο οργανισμό λόγω πολύ λιγότερων βιριδιων. Όσα περισσότερα κύτταρα μας μολύνει ο ιός τόσο αυξάνει αυτή η πιθανότητα μετάλλαξης του. Την πιθανότητα αυτή ελαττώνουν τα εμβόλια ελαττώνοντας δραστικά την ποσότητα του ιού μέσα μας.



