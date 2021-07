Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο ανέπτυξαν μια επαναστατική τεχνολογία με την οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τον ιδρώτα. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώθηκε σε μια μικροσκοπική φορετή συσκευή που τοποθετείται σε κάποιο δάκτυλο του χεριού και με αυτή θα μπορεί κάποιος να φορτίζει το κινητό του τηλέφωνο ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Η συσκευή λειτουργεί ακόμη και όταν κάποιος κοιμάται ή κάθεται κάπου χωρίς να κάνει κάτι και δεν παράγει πολύ ιδρώτα.

Στις δοκιμές που έκαναν οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συσκευή τοποθετημένη σε ένα δάκτυλο για δέκα ώρες μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίσει για 24ώρες ένα ρολόι. Όπως αναφέρουν όμως μπορεί κάποιος να φορέσει την συσκευή σε όλα τα δάκτυλα του άρα να παράγει δέκα φορές περισσότερη ενέργεια.

Οι ερευνητές επέλεξαν τα δάκτυλα για την δημιουργία του συστήματος επειδή είναι το σημείο του σώματος που έχει διαπιστωθεί ότι ιδρώνει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Δημιούργησαν ένα έξυπνο σφουγγαράκι που συλλέγει τον ιδρώτα από τα δάκτυλα και το υπόλοιπο σύστημα που αποτελείται από ένζυμα, ηλεκτρόδια και τσιπάκια προκαλεί και στην συνέχεια διαχειρίζεται τις απαραίτητες χημικές αντιδράσεις ανάμεσα στα μόρια του ιδρώτα με το γαλακτικό οξύ και το οξυγόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι αν κάποιος απλά εργάζεται σε υπολογιστή και πληκτρολογεί ή γράφει μηνύματα στο κινητό ή παίζει κάποιο μουσικό όργανο και φορά την συσκευή θα παράγει ταυτόχρονα ενέργεια για να φορτίσει μια ηλεκτρονική συσκευή. «Σε αντίθεση με άλλες συσκευές που παράγουν ενέργεια από τον ιδρώτα αυτή δεν απαιτεί κανενός είδους σωματική άσκηση από τον κάτοχο της για να λειτουργεί. Αυτή η τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία πιο πρακτικών, εύκολες στην χρήση αλλά και διαθέσιμες στο ευρύ κοινό φορετών συσκευών που παρέχουν κάποιου είδους υπηρεσίες στους κατόχους τους» αναφέρει ο Λου Γιν, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Scientists develop wearable device to enable you to charge your phone with finger sweatThe sticking-plaster-like strip contains enzymes that react with chemicals in sweat to create electricity and then stores it

With a smartphone, the world is at your fingertips. Now they could help you charge it.

Scientists have developed a wearable device that can harvest the sweat from your fingers and turn it into ener

The flexible sticking-plaster-like strip contains harmless enzymes that react with chemicals in human sweat to create electricity, then stores it.

Researchers from the University of California San Diego (UCSD) found that, if worn for ten hours overnight, the device collected close to 4,000 millijoules of energy — enough to power an electronic wristwatch for 24 hours.

Strapping one to each finger would generate ten times as much, raising the prospect that larger, more complex electronic items could also be powered by sweat. The researchers cautioned, though, that in its present

