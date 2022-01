2022-01-04 18:01:59

Τις τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και το υγειονομικό πρωτόκολλο που καλούνται να ακολουθήσουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό ανακοινώνουν, από λεπτό σε λεπτό, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.



Η Επιτροπή Εμειρογνωμόνων συνεδρίασε και εισηγήθηκε στην κυβέρνηση τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου με τη διενέργεια τριών (3) self test την πρώτη εβδομάδα μόνο για τους μαθητές -εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους- με τον πρώτο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο να γίνεται την Κυριακή 9 Ιανουαρίου.



Από την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις γιορτές, δηλαδή από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, επανέρχονται σε δύο τα υποχρεωτικά self test για τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την εισήγηση των ειδικών.



Στην περίπτωση που ένα παιδί νοσήσει, τότε θα μένει σε καραντίνα 5 ημερών και μετά θα μπορεί να επιστρέψει στη σχολική αίθουσα με αρνητικό rapid test. Στη διάρκεια των ημερών αυτών, τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης υποχρεούνται σε καθημερινό self test.



